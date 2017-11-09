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yeni aşkıyla görüntülendi

Giriş Tarihi: 9.11.2017 09:59 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 10:01
Hadise yeni aşkıyla görüntülendi

Günaydın'ın 1 Kasım'da 'Klipteki modelle Amerika tatili' başlıklı haberi tescillendi.

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Hadise yeni aşkıyla görüntülendi
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