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İki haftada 108 kişi izledi

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017
İki haftada 108 kişi izledi
Rıza Sönmez'in yönettiği 'Peri Peri' filmi, yapımcısına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Tek salonda gösterime giren ve 'ndan 50 bin lira teşvik alan filmin oyuncu kadrosunda Yüksel Ermutlu, İsrafil Parlak, , İdil Vural gibi isimler yer alıyor. İki haftada sadece 108 kişinin izlediği filmin gişesi herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Filmin konusu ise şöyle: 'ta yaşayan görme engelli şarkıcı 'Yüksel', hatırlı misafirler ağırlayacaktır fakat çalıştığı müzisyenler 'da bir festivale gitmek zorundadır. 'Yüksel' yeni müzisyenler aramak zorundadır. 'Berber Kazım', bir romandakileri andıran insanların, sokakların, objelerin fotoğraflarını çekip kartpostal yapmaktadır ancak bazı Karslılar'ı ikna etmekte zorlanmaktadır. İki kahramanın arayışına üç hayali müzisyen, iki çırak ve kaz kovalayan bir çocuk eşlik etmektedir.
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İki haftada 108 kişi izledi
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