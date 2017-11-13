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İşte Beyonce'nin ikizlerinin ilk fotoğrafları
İşte
Beyonce
'nin ikizlerinin ilk fotoğrafları
Giriş Tarihi: 13.11.2017
10:55
Güncelleme Tarihi: 13.11.2017
11:00
Beyonce
-Jay Z çiftinin ikiz bebekleri Rumi ve Sir, ilk kez görüntülendi.
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