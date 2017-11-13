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İşte 'nin ikizlerinin ilk fotoğrafları

Giriş Tarihi: 13.11.2017 10:55 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 11:00
İşte Beyonce'nin ikizlerinin ilk fotoğrafları

-Jay Z çiftinin ikiz bebekleri Rumi ve Sir, ilk kez görüntülendi.

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İşte Beyonce'nin ikizlerinin ilk fotoğrafları
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