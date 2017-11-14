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Memleketi ’de fabrika kuruyor

Giriş Tarihi: 14.11.2017
Memleketi Mardin’de fabrika kuruyor

Şarkıcı , memleketi ’de gül yağı fabrikası kuruyor. Mardini “Hedefim memleketimde yetiştirdiğim güllerin yağından ürettiğim kokuyu dünya markası haline getirmek” dedi

Ünlü sanatçı , müzikten kazandığını ticarete yatırdı. Hükümetin Cazibe Merkezleri adı altında başlattığı istihdam yaratmadaki destekten yola çıkan i, memleketi Mardin'de gül yağı fabrikası kuruyor. Isparta'dan getirttiği gülleri 300 dönümlük araziye diktiklerini belirten Mardini, şöyle konuştu: "Şu an 300 dönümün 200 dönümüne gül diktik. 100 dönümüne de bu yıl ekiyoruz. Hedefimiz bin dönüm. Mardin'in güzelliklerini turistlere tanıtmak istiyoruz. Fabrikamızın yapımını 2018 yazında bitirmeyi ve güllerimizden ilk hasatımızı da aynı yaz almayı hedefliyoruz. En büyük hedefim ise memleketimde yetiştirdiğim güllerin yağından ürettiğim kokuyu dünya markası haline getirmek."


Isparta'dan gelen güller Mardin'de 200 dönümlük araziye dikildi.
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Memleketi Mardin’de fabrika kuruyor
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