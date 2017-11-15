Aleyna'dan Gomis'e büyük jest!

ALEYNA'DAN GOMİS'E BÜYÜK JEST!

Galatasaray' da top koşturan Gomis Türkiye'ye geldiği ilk günlerde Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' şarkısını çok beğendiğini sosyal medyada dile getirmişti. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda Gomis'in attığı gollerden sonra "Sen Olsan Bari" şarkısını çaldırdı. Tilki şarkının tribün uyarlamasını Gomis'e özel olarak çekti ve videoyu başarılı golcüye gönderdi. Bafetimbi Gomis bu videoyu instagram hesabı üzerinden paylaşarak "Ne harika bir sürpriz, teşekkür ederim. Sen en iyisi olacaksın" notunu düştü.