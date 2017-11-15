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Aleyna'dan Gomis'e büyük jest!

Giriş Tarihi: 15.11.2017 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 14:35
Aleyna'dan Gomis'e büyük jest!

Son zamanlarda gündemden düşmeyen genç şarkıcı , 'e özel video çekti.

ALEYNA'DAN GOMİS'E BÜYÜK JEST!

Galatasaray' da top koşturan Gomis Türkiye'ye geldiği ilk günlerde 'nin 'Sen Olsan Bari' şarkısını çok beğendiğini sosyal medyada dile getirmişti. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda Gomis'in attığı gollerden sonra "Sen Olsan Bari" şarkısını çaldırdı. Tilki şarkının tribün uyarlamasını Gomis'e özel olarak çekti ve videoyu başarılı golcüye gönderdi. bu videoyu instagram hesabı üzerinden paylaşarak "Ne harika bir sürpriz, teşekkür ederim. Sen en iyisi olacaksın" notunu düştü.

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Aleyna'dan Gomis'e büyük jest!
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