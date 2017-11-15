Filmi gala öncesi seyirciyle izleyecekler

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
5 yıldıza ekstra gol çalışması
Hıncal Uluç: Yalancı bir adam
Tek teselli Ozan
BASKETBOL
Duyarsız kalmazlar
Efes, İsrail’de şovla kazandı
Cedi Osman'ın takımından efsane geri dönüş!
TÜM SPORLAR
Eczacı kasırgası
Haber turu
Merve Uzun ve Furkan Demir rekor kırdı!
TRANSFER
Tek teselli Ozan
Okay’ı izlemek istiyoruz
İtalya'da Ancelotti sesleri
SPOR MAGAZİN
Atatürk'ün sporla ilgili söylediği sözler
Balona rövaşata atmaya çalışan gence Sow'dan mesaj
Bir taciz iddiası da futbol dünyasından! Hope Solo ve Blatter...
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Ünlülerin çocukları hangi okullardan mezun
Yavuz Bingöl dedem bu da kankası
Asena için Tan vakti
Ödül almak beni çok cesaretlendirdi
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
Zimbabve'de tanklar başkente doğru ilerliyor
Aykut Kocaman, Watson İstanbul Zirvesi’nde konuştu
Etiyopya'da yolcu minibüsü devrildi: 21 ölü
Libya'daki savaş suçları belgeleri UCM'ye sunuldu
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
Kuveyt'teki Türk işçiler Erdoğan'ı bu tezahüratla karşıladı
Darbecilere yardım eden 14 polis tutuklandı
Bakan Ahmet Demircan'dan Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Irak-İran sınırındaki depremin yaralarını Türkiye sarıyor
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Katar’a ekonomik savaş deşifre oldu
Oyunu bozmaya devam edeceğiz
Venezüella resmen iflasın eşiğinde
Uber’e milyarlık yatırım
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
İndiği okul servisi eceli oldu
Irak'tan IKBY'ye sert uyarı
BM'den AB'ye sert tepki
Zeynep nine Erdoğan’ın misafiri olacak
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Rusya'dan "ABD DEAŞ'ı koruyor" iddiası
Son Dakika: ABD'de silahlı saldırı
ABD, terör anlaşmasını itiraf etti
Sadece Afrika'da olur!
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Facebook'un ilk çalışanları şimdi ne yapıyorlar
Kayıp galerici, otomobilde başından vurulmuş ölü bulundu
Rus blog yazarından baş döndüren kareler
İki kızını toprağa veren anneden kayınvalide için şok iddia
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Atatürkçülük üzerinden sosyolojik çatlak çabası
Kuveyt'teki Türk işçiler Erdoğan'ı bu tezahüratla karşıladı
Erdoğan: Siyasi ilişkilerimize paralel olarak ekonomik ilişkilerimiz de yükseliş seyrine girdi
SPOR
Hıncal Uluç: Yalancı bir adam
Vücudunu geliştirmek isteyen genç bu iğnelerle ucubeye döndü!
Sahada onlarca insanın önünde öldürdü!
SAĞLIK
SGK'nın 'Botoks' masraflarını karşılayacak
Estetik koçluğu nedir?
Dolgu mucizesi nedir?
KOMİK
Traktörle tarla süren köpek sosyal medyayı salladı
El birliği ile düşen şapkayı sahibine teslim etmek
Babasıyla beatbox yapan bebek
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SAĞLIK
KÜLTÜR SANAT
KADIN
MODA
GALERİ
FOTO HABER
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Günaydın Haberleri
Filmi gala öncesi seyirciyle izleyecekler
Filmi gala öncesi seyirciyle izleyecekler
Giriş Tarihi: 15.11.2017
24 Kasım'da vizyona girecek olan 'Kardeşim Benim 2'nin zıt kardeşleri
Murat Boz
ve
Burak Özçivit
, bir ilke imza atacak. İki ünlü isim, bu akşamki gala öncesinde Levent Özdilek AVM'de sevenleriyle bir araya gelip filmi izleyecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
SİTENE EKLE
CROPY
Yükleniyor...
BENZER HABERLER
Kaçak gelinle başları dertte!
Ey ünlü ahalisi! Murat Boz’un hakkını aramazsanız sıra size de gelir
İki kardeş sınırda gözaltına alındı
Burak Özçivit’in balonla imtihanı
ARKADAŞINA GÖNDER
Filmi gala öncesi seyirciyle izleyecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN