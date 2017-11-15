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Filmi gala öncesi seyirciyle izleyecekler

Giriş Tarihi: 15.11.2017
Filmi gala öncesi seyirciyle izleyecekler
24 Kasım'da vizyona girecek olan 'Kardeşim Benim 2'nin zıt kardeşleri ve , bir ilke imza atacak. İki ünlü isim, bu akşamki gala öncesinde Levent Özdilek AVM'de sevenleriyle bir araya gelip filmi izleyecek.
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Filmi gala öncesi seyirciyle izleyecekler
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