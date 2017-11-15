Ödül almak beni çok cesaretlendirdi

23 yaşında oynadığı filmle Belçika
'da En İyi Kadın Oyuncu
ödülünü alan Ecem Çalık
, atv dizisi 'Seven Ne Yapmaz
'da rol alıyor. Genç oyuncu; oyunculuk serüvenini, diziyi ve özel hayatını anlattı...
Oyuncu olmaya ne zaman karar verdiniz?
Çocukken "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Oyuncu olacağım" derdim. Okul zamanlarımda tiyatro, gösteri gibi aktivitelere hep bir köşesinden dahil olmaya çalışırdım.
23 yaşındayken yer aldığınız 'Mevsim Çiçek Açtı'daki rolünüzle Belçika'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldınız. İlk filminizle ödül almanız size neler hissettirdi?
O ödül benim için 'Sen bu işi yapabilirsin' demekti. Şevk ve inancıma yardımcı oldu, beni cesaretlendirdi. İlk tecrübemin sinema filmi olması, başrol olması mutluluğunu yaşarken bir yandan da bunun altından kalkamama endişesi taşıyordum. Böyle bir başlangıcın sadece hayalini kurabilirdim diye düşünürken bir de ödüllendirilmek en gurur vericisi oldu.
İŞİMİ BİRAZ ŞANSA BIRAKTIM
İzmirlisiniz, Kıbrıs'ta okumuşsunuz. İstanbul'a gelip oyunculuk yapmak gözün üzü korkutmadı mı?
Zaten en çok bu sebepten dolayı ben o yaşımı, kendi kararlarımı alma dönemi ilan ettim. Oyunculuk hep iç sesimdi. Mezun olduktan sonrasını düşününce mutlu olabileceğim bir yere koyamadım kendimi. Aslında beni sevmediğim, yaratıcı, istekli, başarılı olamayacağım bir meslek seçmek korkuttu. Bu hayatta mutlu olabilmem konusunda işimi şansa bırakmam gerekiyordu.
Oyunculuk için okulu bırakmışsınız, ya işler istediğiniz gibi gitmeseydi?
Akademik eğitimimi bırakıp oyunculuk eğitimime devam ettim. 'Ya olmazsa?' demek için küçük yaştaydım. Bu olmasaydı başka bir alana yönelirdim mutlaka.
'Seven Ne Yapmaz'da canlandırdığınız 'Arzu' karakteri çok iyi özelliklere sahip. Siz onu nasıl anlatırsınız?
'Arzu', çok küçük yaşlarda annesini kaybediyor. Babası sıfırdan varlıklı bir yaşama kavuşmuş. Babası senelerce uzak kaldığı büyük kızı 'Nazlı'nın yokluğunda 'Arzu'ya sarılmış ve ona hep iyi bir hayat sunmuş ama 'Arzu' asla şımarık biri değil. Her konuda çok prensipli. Başarı onun için çok önemli. Seneler sonra ilk kez karşılaştığı ablasını en büyük şansı olarak görüp onu bir daha bırakmak istemiyor. 'Arzu'nun kırılma noktası ise aşık olduğu ustabaşı 'Mehmet'. 'Arzu', burnu havada gibi görünse de, bu statü farkına aldırış etmeden kalbini dinlemesi, onun sadece kendi hislerine önem verdiğini gösteriyor.
'Seven Ne Yapmaz'
DUYGULARIMI AÇIKÇA DİLE GETİRMEYİ SEVERİM
Hayatınızda şu an biri var mı? Evet. 2.5 yıldır devam eden ilişkim var.
İlişki yaşarken cesaretli misiniz, duygularınızı söylemekten çekinir misiniz? İlişkinin samimiyetine bağlı. Ben her durumda samimi diyaloglar kurabilecek tercihler yapıyorum. Bu yüzden arkadaşlık, iş, sevgili ilişkilerimde duygularımı çok açık dile getiren bir kişiliğe sahibim.
Hırslı biri misiniz? 'Hırs, başarısızlığın son sığınağıdır' sözünü çok severim. Benim yolum kendimle ilgili planlar yapmak, gelişmek, kendimi yönlendirmek, imkanlarımı doğru değerlendirmek, istediklerimi ve istemediklerimi belirlemek.