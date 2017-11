Ödül almak beni çok cesaretlendirdi

BUGÜN NELER OLDU

23 yaşında oynadığı filmle Belçika 'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Ecem Çalık , atv dizisi ' Seven Ne Yapmaz 'da rol alıyor. Genç oyuncu; oyunculuk serüvenini, diziyi ve özel hayatını anlattı...Çocukken "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Oyuncu olacağım" derdim. Okul zamanlarımda tiyatro, gösteri gibi aktivitelere hep bir köşesinden dahil olmaya çalışırdım.O ödül benim için 'Sen bu işi yapabilirsin' demekti. Şevk ve inancıma yardımcı oldu, beni cesaretlendirdi. İlk tecrübemin sinema filmi olması, başrol olması mutluluğunu yaşarken bir yandan da bunun altından kalkamama endişesi taşıyordum. Böyle bir başlangıcın sadece hayalini kurabilirdim diye düşünürken bir de ödüllendirilmek en gurur vericisi oldu.Zaten en çok bu sebepten dolayı ben o yaşımı, kendi kararlarımı alma dönemi ilan ettim. Oyunculuk hep iç sesimdi. Mezun olduktan sonrasını düşününce mutlu olabileceğim bir yere koyamadım kendimi. Aslında beni sevmediğim, yaratıcı, istekli, başarılı olamayacağım bir meslek seçmek korkuttu. Bu hayatta mutlu olabilmem konusunda işimi şansa bırakmam gerekiyordu.Akademik eğitimimi bırakıp oyunculuk eğitimime devam ettim. 'Ya olmazsa?' demek için küçük yaştaydım. Bu olmasaydı başka bir alana yönelirdim mutlaka.'Arzu', çok küçük yaşlarda annesini kaybediyor. Babası sıfırdan varlıklı bir yaşama kavuşmuş. Babası senelerce uzak kaldığı büyük kızı 'Nazlı'nın yokluğunda 'Arzu'ya sarılmış ve ona hep iyi bir hayat sunmuş ama 'Arzu' asla şımarık biri değil. Her konuda çok prensipli. Başarı onun için çok önemli. Seneler sonra ilk kez karşılaştığı ablasını en büyük şansı olarak görüp onu bir daha bırakmak istemiyor. 'Arzu'nun kırılma noktası ise aşık olduğu ustabaşı 'Mehmet'. 'Arzu', burnu havada gibi görünse de, bu statü farkına aldırış etmeden kalbini dinlemesi, onun sadece kendi hislerine önem verdiğini gösteriyor.Hayatınızda şu an biri var mı? Evet. 2.5 yıldır devam eden ilişkim var.İlişki yaşarken cesaretli misiniz, duygularınızı söylemekten çekinir misiniz? İlişkinin samimiyetine bağlı. Ben her durumda samimi diyaloglar kurabilecek tercihler yapıyorum. Bu yüzden arkadaşlık, iş, sevgili ilişkilerimde duygularımı çok açık dile getiren bir kişiliğe sahibim.Hırslı biri misiniz? 'Hırs, başarısızlığın son sığınağıdır' sözünü çok severim. Benim yolum kendimle ilgili planlar yapmak, gelişmek, kendimi yönlendirmek, imkanlarımı doğru değerlendirmek, istediklerimi ve istemediklerimi belirlemek.