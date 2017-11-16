‘Vatanım Sensin’ dizisine ateş püskürdü! Burnundan fitil fitil getireceğim!

Ömer KARAHAN

Kanal D'de yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisinin geçen haftaki bölümünde yer alan bir sahne ortalığı karıştırdı. Bu sahnede; Ufuk Bayraktar'ın canlandırdığı 'Dağıstanlı', İngiliz casusu olduğu ve vatanına ihanet ettiği için abisi 'Refik'i öldürdü. Çerkesler, bu sahnenin yayınlanmasının ardından diziye tepki yağdırdı. Çünkü dizide anlatılan döneme bakıldığında; 'Dağıstanlı' karakterinin aslında Çerkes Ethem olduğu, öldürdüğü abisi 'Refik Bey'in de milletvekili Reşit Bey olduğu anlaşılıyor. Reşit Bey'in kızı ve Çerkes Ethem'in yeğeni olan 82 yaşındaki Güner Kuban, dizideki bu olayın ardından savcılığa şikayette bulundu.