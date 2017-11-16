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’ dizisine ateş püskürdü! Burnundan fitil fitil getireceğim!

Giriş Tarihi: 16.11.2017 01:35
‘Vatanım Sensin’ dizisine ateş püskürdü! Burnundan fitil fitil getireceğim!

Ömer KARAHAN

Kanal D'de yayınlanan '' dizisinin geçen haftaki bölümünde yer alan bir sahne ortalığı karıştırdı. Bu sahnede; Ufuk Bayraktar'ın canlandırdığı 'Dağıstanlı', İngiliz casusu olduğu ve vatanına ihanet ettiği için abisi 'Refik'i öldürdü. Çerkesler, bu sahnenin yayınlanmasının ardından diziye tepki yağdırdı. Çünkü dizide anlatılan döneme bakıldığında; 'Dağıstanlı' karakterinin aslında olduğu, öldürdüğü abisi 'Refik Bey'in de milletvekili Reşit Bey olduğu anlaşılıyor. Reşit Bey'in kızı ve Çerkes Ethem'in yeğeni olan 82 yaşındaki , dizideki bu olayın ardından savcılığa şikayette bulundu.

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‘Vatanım Sensin’ dizisine ateş püskürdü! Burnundan fitil fitil getireceğim!
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