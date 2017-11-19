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‘Bizi kimse ayıramaz’

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017
‘Bizi kimse ayıramaz’

, eşi ’la boşanacaklarına dair bitip tükenmeyen iddialar üzerine Sırp basınına konuştu: Biz ayrılamayız!

HAFTANIN OLAYI
2008 yılında evlenen ve iki çocukları olan Emina- çifti hakkındaki dedikodu, geçtiğimiz haftalara damga vurdu. Çiftin, sık sık kavga ettiği, artık anlaşamadığı, bu yüzden de boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

BLIC SORDU
MUSTİ, haberler üzerine çıkıp "Boşanma planımız yok" dedi. Ama iddialar, Emina'nın ülkesi Sırbistan'a da ulaştı. Sırp gazetesi Blic, iddiayı 'a sordu, o da şu yanıtı verdi: "Bizi kimse ayıramaz. Herkes ne kadar iyi geçindiğimizi bilir!"
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