HAFTANIN OLAYI
2008
yılında evlenen ve iki çocukları olan Emina- Mustafa Sandal
çifti hakkındaki dedikodu, geçtiğimiz haftalara damga vurdu. Çiftin, sık sık kavga ettiği, artık anlaşamadığı, bu yüzden de boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.
BLIC SORDU
MUSTİ, haberler üzerine çıkıp "Boşanma planımız yok" dedi. Ama iddialar, Emina'nın ülkesi Sırbistan'a da ulaştı. Sırp gazetesi Blic, iddiayı Emina Sandal
'a sordu, o da şu yanıtı verdi: "Bizi kimse ayıramaz. Herkes ne kadar iyi geçindiğimizi bilir!"