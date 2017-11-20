‘16 yaşında takvime poz vermem için annemden izin aldılar’

İlk kez 1987 yılında, 16 yaşındayken Pirelli takvimi için poz veren top model Naomi Campbell
, tam 30 yıl sonra yeniden bu ikonik takvim için objektifin karşısına geçmişti. Siyahi ünlülerin yer aldığı 'Alice Harikalar Diyarında' temalı 2018 takviminde, rap'çi Puff Diddy ile birlikte fotoğrafçı Tim Walker'a poz veren Campbell, 30 yıllık modellik kariyerini anlattı...
Zihnime sınır koymam çünkü bu şekilde yetiştirilmedim. İstediğimi elde edebileceğimin bilincinde oldum hep. Modelliğe de bu şekilde baktım. "Pardon, ben bu işin neresindeyim?" dediğim zamanlar da oldu.
Bu yıl tamamen siyahilerin yer aldığı bir takvim yapmak için mükemmel bir zamandı. Rap müzik, bugün bir numaralı müzik türü. Takvimde Puff ile birlikte poz vermek istedim. Patronluk taslamayı severim, o yüzden konsept tam bana göreydi. Elimde baltayla, 'Eğer bana bulaşırsanız kafanızı uçururum!' dedim. Takvimdeki karakterime bayıldım!
Puff ile kardeş gibiyiz, her şeyi birlikte yapmayı severiz. Bir keresinde Puff'ın bana "Bir gün Vogue'un kapağında olmak isterdim" dediğini hatırlıyorum. Ona "Hadi deneyelim" demiştim. Puff da bana "Bunu asla başaramayız" demişti. Ona "Evet, başaracağız" dedim ve bu gerçek oldu. Puff, her gün bana ilham veriyor çünkü o limitsiz yaşayan biri. 20 yıldan fazla süredir birbirimize karşı çok sadık bir ilişkimiz var. Ona hayranım...
Kutsanmış bir hayatım var. Hayatın beni yönlendirmesine izin vermedim, ben hayatımı yönlendirdim. Siyahi tenimle çok mutluyum. Ben şanslı biriyim, bu kadar!
Dört kez Pirelli takviminde yer aldım. İlki 16 yaşımdaydı... O zaman da bir grup siyahi kadınla birlikte poz vermiştim ama bunun önemini anlayamayacak kadar gençtim. O kadar küçüktüm ki, poz vermem için annemden izin almaları gerekti. Annem de erken bir saatte evde olmam koşuluyla izin verdi.
Bella, Gigi (Hadid) veya diğerleri fark etmez; eğer bana "İki hafta içinde Victoria's Secret defilesine hazırlanmamız gerekiyor, bize yardım eder misin?" derlerse onlara daima yardımcı olurum.