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Boşanan çok evlenmem!
Boşanan çok evlenmem!
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken
Berrak Tüzünataç
, evliliğe mesafeli!
Giriş Tarihi: 24.12.2017
16:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2017
16:21
Uzun süredir
Birkan Sokullu
ile birlikte olan oyuncu, evlilik sorularına ilginç bir yanıt verdi.
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