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Boşanan çok evlenmem!

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken , evliliğe mesafeli!

Giriş Tarihi: 24.12.2017 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 16:21
Boşanan çok evlenmem!

Uzun süredir ile birlikte olan oyuncu, evlilik sorularına ilginç bir yanıt verdi.

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Boşanan çok evlenmem!
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