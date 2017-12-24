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Kıvılcım Ural özür diledi!
Kıvılcım Ural
özür diledi!
Giriş Tarihi: 24.12.2017
15:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2017
15:43
Seçkin Piriler
'le Kaan Tangöze'nin yuvasını yıkmakla suçlanan
Kıvılcım Ural
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Kıvılcım Ural özür diledi!
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