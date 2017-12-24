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özür diledi!

Giriş Tarihi: 24.12.2017 15:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 15:43
Kıvılcım Ural özür diledi!

'le Kaan Tangöze'nin yuvasını yıkmakla suçlanan 'dan özür geldi.

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Kıvılcım Ural özür diledi!
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