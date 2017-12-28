Hacı Sabancı hedefine ulaştı!

Hacı Sabancı 125 kiloya çıkınca 9 Mayıs’ta mide küçültme ameliyatı olmuştu. Aradan 7 ay geçti. Tam 40 kilo veren Sabancı, 80’e düşmeyi başardı. Önceki gün görüntülenen Hacı Sabancı, “İstediğim ölçüye geldim, artık zayıflamayacağım. Gayet de sağlıklıyım” diye konuştu.
Giriş Tarihi: 28.12.2017 15:36Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 15:37
7 AYDA 40 KİLO VERDİ!
Genç iş adamı, diyet ve spor yaparak zayıflayamayınca çareyi mide küçültme ameliyatında buldu. Hızlı bir şekilde kilo veren ve kıyafetlerini yenileyen Hacı Sabancı, adeta başka biri oldu.