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hedefine ulaştı!

125 kiloya çıkınca 9 Mayıs’ta mide küçültme ameliyatı olmuştu. Aradan 7 ay geçti. Tam 40 kilo veren Sabancı, 80’e düşmeyi başardı. Önceki gün görüntülenen Hacı Sabancı, “İstediğim ölçüye geldim, artık zayıflamayacağım. Gayet de sağlıklıyım” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 28.12.2017 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 15:37
Hacı Sabancı hedefine ulaştı!

7 AYDA 40 KİLO VERDİ!

Genç iş adamı, diyet ve spor yaparak zayıflayamayınca çareyi mide küçültme ameliyatında buldu. Hızlı bir şekilde kilo veren ve kıyafetlerini yenileyen , adeta başka biri oldu.

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Hacı Sabancı hedefine ulaştı!
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