Hacı Sabancı hedefine ulaştı!

7 AYDA 40 KİLO VERDİ!

Genç iş adamı, diyet ve spor yaparak zayıflayamayınca çareyi mide küçültme ameliyatında buldu. Hızlı bir şekilde kilo veren ve kıyafetlerini yenileyen Hacı Sabancı, adeta başka biri oldu.