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eski basketbolcu ile görüntülendi!

Oyuncu önceki akşam eski basketbolcu ile Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Gece sonunda mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, içeride karşılaştıklarını ve yanlarında başka arkadaşlarının da olduğunu söyleyerek aşk iddialarını yalanladı.

Giriş Tarihi: 30.12.2017 16:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 17:00
Tuvana Türkay eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile görüntülendi!

NİSPET YAPTI

Alper Potuk'un çapkınlık gecesinden 1 gün sonra bu kez sahaya çıktı. Güzel oyuncu, önceki akşam 12 Dev Adam'ın ünlü ismi 'yle eski sevgilisine nispet yaptı!

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Tuvana Türkay eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile görüntülendi!
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