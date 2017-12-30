Tuvana Türkay eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile görüntülendi!

NİSPET YAPTI

Alper Potuk'un çapkınlık gecesinden 1 gün sonra bu kez sahaya Tuvana Türkay çıktı. Güzel oyuncu, önceki akşam 12 Dev Adam'ın ünlü ismi Kerem Tunçeri'yle eski sevgilisine nispet yaptı!