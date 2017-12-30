Tuvana Türkay eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile görüntülendi!

Oyuncu Tuvana Türkay önceki akşam eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Gece sonunda mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, içeride karşılaştıklarını ve yanlarında başka arkadaşlarının da olduğunu söyleyerek aşk iddialarını yalanladı.
Giriş Tarihi: 30.12.2017 16:54Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 17:00
NİSPET YAPTI
Alper Potuk'un çapkınlık gecesinden 1 gün sonra bu kez sahaya Tuvana Türkay çıktı. Güzel oyuncu, önceki akşam 12 Dev Adam'ın ünlü ismi Kerem Tunçeri'yle eski sevgilisine nispet yaptı!