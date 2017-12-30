Ünlü menejer Ahmet Bulut boşanıyor! Sebebi ise…

Pepe, Arda Turan gibi yıldızların menajeri Ahmet Bulut, kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa gönderen eşine çok öfkelendi. Ünlü menejer Ahmet Bulut, avukatına talimat verdi ve “Bizi hemen boşa!” dedi.
Giriş Tarihi: 30.12.2017 11:39Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 11:40
YÜKSEL YAVUZ
YUVASINI BİR KÖPEK YIKTI!
Pepe, Arda Turan gibi yıldızların menajeri Ahmet Bulut, kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa gönderen eşine çok öfkelendi. Ünlü menajer, avukatına "Bizi hemen boşa!" diye talimat verdi.