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Ünlü menejer boşanıyor! Sebebi ise…

Pepe, Arda Turan gibi yıldızların menajeri , kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa gönderen eşine çok öfkelendi. Ünlü menejer Ahmet Bulut, avukatına talimat verdi ve “Bizi hemen boşa!” dedi.

Giriş Tarihi: 30.12.2017 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 11:40
Ünlü menejer Ahmet Bulut boşanıyor! Sebebi ise…

YÜKSEL YAVUZ

YUVASINI BİR KÖPEK YIKTI!

Pepe, Arda Turan gibi yıldızların menajeri , kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa gönderen eşine çok öfkelendi. Ünlü menajer, avukatına "Bizi hemen boşa!" diye talimat verdi.

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Ünlü menejer Ahmet Bulut boşanıyor! Sebebi ise…
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