Ünlü menejer Ahmet Bulut boşanıyor! Sebebi ise…

YÜKSEL YAVUZ

YUVASINI BİR KÖPEK YIKTI!

Pepe, Arda Turan gibi yıldızların menajeri Ahmet Bulut, kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa gönderen eşine çok öfkelendi. Ünlü menajer, avukatına "Bizi hemen boşa!" diye talimat verdi.