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Otostop çeken öğrencileri arabasına aldı
Otostop
çeken öğrencileri arabasına aldı
Giriş Tarihi: 31.12.2017
Ünlü şarkıcı
Hande Yener
, geçtiğimiz günlerde öğrencilere yardım etti. Yener, okuldan çıkan ve evlerine gitmek için
otostop
çeken bir grup öğrenciyi aracına aldı. Yener, dört öğrenciyle video çekip Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi
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Otostop çeken öğrencileri arabasına aldı
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