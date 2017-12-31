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çeken öğrencileri arabasına aldı

Giriş Tarihi: 31.12.2017
Otostop çeken öğrencileri arabasına aldı
Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz günlerde öğrencilere yardım etti. Yener, okuldan çıkan ve evlerine gitmek için çeken bir grup öğrenciyi aracına aldı. Yener, dört öğrenciyle video çekip Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi
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Otostop çeken öğrencileri arabasına aldı
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