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Son dakika: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu , 62 yaşında hayatını kaybetti. Birçok tiyatro ve dizide yer alan usta oyuncu Ayşe Selen, doğum gününe iki gün kala hayata gözlerini yumdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ayşe Selen’in ölüm nedeni de netlik kazandı. Akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu, bugün Şişli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 31.12.2017 16:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2017 17:23
Son dakika: Ünlü sanatçı Ayşe Selen hayatını kaybetti

Akciğer kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar , bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Son dakika: Ünlü sanatçı Ayşe Selen hayatını kaybetti
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