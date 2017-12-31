Son dakika: Ünlü sanatçı Ayşe Selen hayatını kaybetti
Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Ayşe Selen, 62 yaşında hayatını kaybetti. Birçok tiyatro ve dizide yer alan usta oyuncu Ayşe Selen, doğum gününe iki gün kala hayata gözlerini yumdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ayşe Selen’in ölüm nedeni de netlik kazandı. Akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu, bugün Şişli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 31.12.2017 16:40Güncelleme Tarihi: 31.12.2017 17:23
Akciğer kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.