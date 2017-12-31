Sürpriz ikili ‘Aşk yok’ dedi

Fenerbahçeli Alper Potuk
ile bir yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Tuana Türkay
, önceki akşam sürpriz bir isim ile yemek yedi. 10 günlük ayrılık sonrası geçtiğimiz günlerde esmer bir güzel ile eğlenen Potuk'a, Türkay'dan misilleme geldi. Başarılı oyuncu, Kuruçeşme'deki Baca6 adlı mekanda, basketbolcu Kerem Tunçeri
ile birlikteydi. Mekanın üst katını kendileri için kapatan ikiliye, bir erkek arkadaşları ve Tuana Türkay'ın ablası eşlik etti. Mekandan ilk ayrılan Kerem Tunçeri oldu. Yanında bir erkek arkadaşı ile aracına yönelen Tunçeri, "2017'nin son aşkına siz imza attınız" sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Milli basketbolcu, "Arkadaşlar öyle bir şey yok, kendisi sadece arkadaşım olur" dedi. Tuvana Türkay da "Yeni bir aşk mı?" sorusuna "Arkadaşlar hemen kuruntu yaptınız, öyle bir şey yok" diye yanıt verdi.