Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı

'Konyalım' şarkısı ile şöhreti yakalayan şarkıcı Nadide Sultan, yeni yıla Abant'ta girdi. Özel kumaş ve taşlarla süslenen 5 kilo ağırlığındaki elbisesini taşımakta zorlanan şarkıcı, yılbaşı akşamı sahne aldığı mekanda hamile olduğunu açıkladı. Nadide Sultan, 'Beni tek seyretmiyorsunuz, ilk defa burada söylüyorum' sözleriyle bebek beklediğini belirtti
Giriş Tarihi: 1.1.2018 11:45Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 11:46
Haziran ayında çıkardığı 'Uçmalıyım' şarkısı ile başarılı bir ivme yakalayan Nadide Sultan, yeni yıla Abant'ta girdi.