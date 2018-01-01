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olduğunu açıkladı

'Konyalım' şarkısı ile şöhreti yakalayan şarkıcı , yeni yıla Abant'ta girdi. Özel kumaş ve taşlarla süslenen 5 kilo ağırlığındaki elbisesini taşımakta zorlanan şarkıcı, yılbaşı akşamı sahne aldığı mekanda olduğunu açıkladı. Nadide Sultan, 'Beni tek seyretmiyorsunuz, ilk defa burada söylüyorum' sözleriyle bebek beklediğini belirtti

Giriş Tarihi: 1.1.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 11:46
Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı

Haziran ayında çıkardığı 'Uçmalıyım' şarkısı ile başarılı bir ivme yakalayan , yeni yıla Abant'ta girdi.

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Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı
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