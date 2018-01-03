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Sır hayattan ilk fotoğraf

Nefes terapisti ile tanıştıktan sonra oyunculuğa veda eden ve Köyceğiz’deki bir çiftlikte münzevi bir hayat süren , iki çocuğuyla birlikte ilk kez görüntülendi

Giriş Tarihi: 3.1.2018
Sır hayattan ilk fotoğraf
RENKLİ DÜNYAYA VEDA
, terapist ile tanışınca tüm hayatını yeniden şekillendirmişti. Renkli dünyaya veda edip iki çocuk dünyaya getiren oyuncu, ardından işi bırakıp Köyceğiz'de aldıkları bir çiftlikte yaşamaya başlamıştı.

ÇOCUKLARLA İNGİLİZCE
Özel hayatına dair dışarıya pek bilgi sızmayan oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Namal, 2.5 yaşındaki oğlu Nefes ve 1 yaşındaki kızı Elem Su ve dadılarıyla Zara'da alışveriş yaptı. Bu sırada çocuklarıyla İngilizce konuşması dikkat çekti.
2.5 yaşındaki Nefes, elindeki oyuncağı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.


A.Tansu CEYLAN
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Sır hayattan ilk fotoğraf
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