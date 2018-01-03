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rötarına yolcular çok sevindi

ve eşi havaalanına 10 dakika geç kalınca, uçak 40 dakika rötar yaptı. Durumu öğrenen yolcular kızmak yerine Tarkan’la uçacakları için çok sevindi

Giriş Tarihi: 3.1.2018
Tarkan rötarına yolcular çok sevindi
Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkan Megastar , önceki gün eşi Pınar Dilek'le yurda döndü. Tarkan'ın dönüş yolculuğu ise maceralı geçti. Ünlü şarkıcının havaalanına 10 dakika geç kalması üzerine, uçak 40 dakika rötar yaptı. Tarkan, binmeden önce polis ekipleri uçak içinde kontrol yaptı. Ünlü şarkıcı, polislerin güvenlik kontrolünü bitirmesinin ardından uçağa giriş yaptı. Yolcular; polislerin uçağa gelmesinin ve rötar görünmediği halde yaşanan 40 dakikalık gecikmenin nedenini merak etti. Durumun Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in gecikmesinden kaynaklandığını öğrenen yolcular, rötara kızmak yerine sevince boğuldu. Dört koruması ile uçağa binen Tarkan'ın business class'ta olduğunu gören yolcular, sık sık 'Tarkan'la uçuyormuşuz' diye aralarında konuştu. Uçağın 'na inmesinin ardından, Tarkan Tevetoğlu ve eşini havaalanı polisi karşıladı. Polisler, Genel Havacılık'ta yapılan pasaport kontrolüne kadar Megastar'a eşlik etti. Tarkan ve eşi gazetecilere "Mutlu yıllar" diyerek araçlarına bindi.

Uçakta fotoğraf kuyruğu
Uçağın sorunsuz kalkmasının ardından business class önünde Tarkan'la fotoğraf çektirme kuyruğu oldu. Megastar, yemek yediği için hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini korumaları aracılığıyla geri çevirdi. Bu arada iki korumanın da uçağın ekonomi ve business class bölümlerinin ayrıldığı noktada beklemesi dikkat çekti. Tevetoğlu, yemeğinin ardından kendisini bekleyen hayranlarını kırmadı. Fotoğraf çekimi, pilotun "Alçalmaya geçiyoruz, lütfen herkes yerlerine" ikazı ile sona erdi.


Gökhan GÖKDUMAN - Okan FİLİZÇAY- Evren ABDULLAHOĞLU
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Tarkan rötarına yolcular çok sevindi
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