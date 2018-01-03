Tarkan rötarına yolcular çok sevindi

Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkan Megastar Tarkan
, önceki gün eşi Pınar Dilek'le yurda döndü. Tarkan'ın dönüş yolculuğu ise maceralı geçti. Ünlü şarkıcının havaalanına 10 dakika geç kalması üzerine, uçak 40 dakika rötar yaptı. Tarkan, binmeden önce polis ekipleri uçak içinde kontrol yaptı. Ünlü şarkıcı, polislerin güvenlik kontrolünü bitirmesinin ardından uçağa giriş yaptı. Yolcular; polislerin uçağa gelmesinin ve rötar görünmediği halde yaşanan 40 dakikalık gecikmenin nedenini merak etti. Durumun Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in gecikmesinden kaynaklandığını öğrenen yolcular, rötara kızmak yerine sevince boğuldu. Dört koruması ile uçağa binen Tarkan'ın business class'ta olduğunu gören yolcular, sık sık 'Tarkan'la uçuyormuşuz' diye aralarında konuştu. Uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı
'na inmesinin ardından, Tarkan Tevetoğlu ve eşini havaalanı polisi karşıladı. Polisler, Genel Havacılık'ta yapılan pasaport kontrolüne kadar Megastar'a eşlik etti. Tarkan ve eşi gazetecilere "Mutlu yıllar" diyerek araçlarına bindi.
Uçakta fotoğraf kuyruğu
Uçağın
sorunsuz kalkmasının
ardından
business
class önünde
Tarkan'la fotoğraf
çektirme
kuyruğu oldu.
Megastar, yemek
yediği için
hayranlarının fotoğraf
çektirme taleplerini korumaları aracılığıyla
geri çevirdi. Bu arada iki korumanın
da uçağın ekonomi ve business class
bölümlerinin ayrıldığı noktada beklemesi
dikkat çekti. Tevetoğlu, yemeğinin
ardından kendisini bekleyen hayranlarını
kırmadı. Fotoğraf çekimi, pilotun
"Alçalmaya geçiyoruz, lütfen herkes
yerlerine" ikazı ile sona erdi.
Gökhan GÖKDUMAN - Okan FİLİZÇAY- Evren ABDULLAHOĞLU