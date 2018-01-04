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’den aile ilişkilerine odaklanan yeni günlük dizi

8 Ocak’ta başlayacak olan ‘Beni Bırakma’, hafta içi her gün ekrana gelecek. Dizi, lı bir ailenin yaşadıklarını konu alıyor

Giriş Tarihi: 4.1.2018
Atv’den aile ilişkilerine odaklanan yeni günlük dizi

ekranlarında 8 Ocak'ta aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin sınandığı yeni bir günlük dizi başlıyor. Hafta içi her gün ekrana gelecek olan 'Beni Bırakma'da Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova oynuyor. Çekimleri 'da gerçekleşen dizi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biri Sayar Ailesi etrafında gelişen olaylar konu ediliyor. Baba '', genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan 'Cengiz' için aile her şeydir. Ailenin büyük oğlu 'Tarık', işleri babasından devralmış durumdadır. Ortaklarının kızı 'Meltem' ile yıllardır birlikte çalışmakta, herkes onların evlenmelerini beklemektedir. 'Tarık'ın hayatı hukuk öğrencisi 'Sıla'yı tanımasıyla kökünden sarsılır. Bu aşk için 'Tarık', ilk defa babasına isyan eder.

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Atv’den aile ilişkilerine odaklanan yeni günlük dizi
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