Ünlü oyuncu Serenay Aktaş, Alman model Rob Mark aşk yaşıyor

GÖKHAN GÖKDUMAN

AKTAŞ'IN ÜÇ GÜNLÜK AŞK TATİLİ

Adı bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile anılan ünlü oyuncu Serenay Aktaş, geçtiğimiz günlerde Danimarka'nın Kopenhag şehrine gitti. Kopenhag'a tek başına giden Aktaş'ın, Danimarka'ya yeni yılı sevgilisi ile kutlamaya gittiği ortaya çıktı. Aktay'ın iki yıldır Alman model Rob Mark ile flört ettiği öğrenildi. Aşıklar, Kopenhag'da bol bol gezip bisiklet turu yaptı. Mark, Aktaş'ı öptüğü bir fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.