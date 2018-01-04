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Ünlü oyuncu , Alman model aşk yaşıyor

Adı uzun süredir Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan ile anılan ’ın asıl sevgilisin, Alman model çıktı. İki sevgili, Kopenhag’da tatil yaptı.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 10:49
Ünlü oyuncu Serenay Aktaş, Alman model Rob Mark aşk yaşıyor

GÖKHAN GÖKDUMAN

AKTAŞ'IN ÜÇ GÜNLÜK AŞK TATİLİ

Adı bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile anılan ünlü oyuncu , geçtiğimiz günlerde Danimarka'nın Kopenhag şehrine gitti. Kopenhag'a tek başına giden Aktaş'ın, Danimarka'ya yeni yılı sevgilisi ile kutlamaya gittiği ortaya çıktı. Aktay'ın iki yıldır Alman model ile flört ettiği öğrenildi. Aşıklar, Kopenhag'da bol bol gezip bisiklet turu yaptı. Mark, Aktaş'ı öptüğü bir fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncu Serenay Aktaş, Alman model Rob Mark aşk yaşıyor
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