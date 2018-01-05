Son dakika: Usta oyuncu Münir Özkul hayatını kaybetti

2003 yılından bu yana demans rahatsızlığı yaşayan efsane oyuncu Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

'Habamam Sınıfı'da 'Mahmut Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan Münir Özkul, uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:



Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Münir Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Canlandırdığı karakterler; oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafındandan da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir.

Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İşte 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un hayat hikayesi!

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Genellikle 50 yaşının üzerinde ortaya çıkan bu hastalık çoğu kez yavaş ilerler. Hastalık nedeniyle beyin bilgi,davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında yetersiz kalır. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır. Ailesinde demans ve kronik psikiyatrik hastalıklar olanlar, kronik depresyonu olanlar, beyin damar hastalığı risk faktörleri olanlar, kronik kafa travması geçirenler ve özellikle 80 yaşın üzerinde olanlarda görülebilen hastalıktır.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş "Mekanı cennet olsun Allah yerinde rahat ettirsin" KÜLTÜR TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ:

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam'ın çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türk sinemasının usta isimlerinden Özkul'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Kurtulmuş mesajında, şunları kaydetti:

"Tiyatromuzun ve sinemamızın canlı kültür temsilcisi olarak başyapıtlara imza atan Münir Özkul, bu iki sanat dalının gelişimine emek vermiş ustalarımızdandı. İzleyicisinin yaşamında Özkul adından çok 'Mahmut Hoca' gibi karakterlerle unutulmaz bir yer edinen büyük sanatçı, filmlerini hiç izlememiş kuşaklar için bile bu isimlerle ebedileşti. Adı Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam'ın çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Münir Özkul sanat hayatına nasıl başladığını böyle anlatmıştı

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.

Aşk Köprüsü oyununun ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Münir Özkul, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı.

Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul'da yer alan Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu grupla çalıştı.

1970'li yıllardan itibaren özellikle kalabalık kadrolu ve Ertem Eğilmez yapımlı filmlerde rol almaya başlayan Münir Özkul, kendisiyle özdeşleşen Hababam Sınıfı'ndaki "Mahmut Hoca" karakteriyle de tüm Türkiye'de tanınan bir isim oldu.

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Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.

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İŞTE OYNADIĞI TİYATRO VE SİNEMA FİLMLERİ

15 ağustos 1925 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Münir Özkul küçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam etti. Eğitiminin tamamlayan Özkul, Bakırköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti. 1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Bu dönemde John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda (1958-59), Ankara Devlet Tiyatrosu'nda (1959-60) ve Istanbul Aksaray'daki Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla kurduğu kendi topluluğunda (1960-62) çalıştı. 1963-67 arasında çeşitli topluluklarla turnelere çıktı; zaman zaman sahneden uzak kaldığı dönemler oldu. Sahne aldığı özel tiyatrolarda Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi oyuncularla çalıştı.

1978'de yeniden Şehir Tiyatroları'na döndü. 1983-84'te, daha önce kendi topluluğunda (1961) sahneye konan ve büyük ilgi gören, Jean Anouilh'in "Generalin Aşkı" oyunuyla Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1980'lerin ortalarında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna katıldı, aralarında "İstanbul'u Satıyorum"un da yer aldığı dört oyunda rol aldıktan sonra sahnelere veda etti.

Özkul 1968'de Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil'in Kanlı Nigar oyunundaki rolüyle İlhan İskender Armağanı'nı kazandı. Gene bu başarısı üzerine İsmail Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğu Özkul'a verdi (Özkul bu kavuğu 1989'da Ferhan Şensoy'a devretti.). Daha önce de oynadığı Haldun Taner'in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1978) oyunundaki rolüyle Avni Dilligil (1978), Ulvi Uraz (1979), İsmet Küntay (1979) ve İsmail Dümbüllü (1980) ödüllerini kazandı.

Özkul 1950'lerden itibaren sinemada da rol almaya başlamıştır. İlk dönem filmlerinden dikkat çekenleri Edi ile Büdü, Balıkçı Güzeli ve Kalbimin Şarkısı'dır. 1965'ten sonra sinemadaki karakter rolleriyle övgü toplayan Özkul, özellikle 1970'li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mahmut tiplemesi oldu. Özkul'un kadrosunda yer aldığı bu dönemde çekilen kalabalık kadrolu aile filmlerinden bazıları Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler olarak sayılabilir. Bu filmlerin büyük kısmında Adile Naşit'le beraber, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden birini oluşturmuştur. 1980 sonrası ise dönemin akımı olan video için çekilen pek çok filmde rol almıştır.

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandiırdığı "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.

1980'de yapılan bir jübileyle 40'ıncı sanat yılı, 1996 yılında da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede 55'inci sanat yılı kutlandı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Münir Özkul'a "devlet sanatçısı" ünvânı verildi. Münir Özkul, Yeşilçam'daki ilk deneyiminde 1951 yapımı "Vatan ve Namık Kemal" filminde figüran olarak rol aldı. "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, 200'den fazla filmde oynadı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanı verilen Münir Özkul, uzun yıllardır demans hastalığıyla mücadele veriyordu