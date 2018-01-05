Ürküten takip

MUĞLA'DA ÇEKİMDE
Dünyanın
En İyi Mankeni seçildikten sonra oyunculuğa transfer olan Onur Seyit Yaran
'ın hayatı kabusa döndü. Muğla
'da TRT
için dizi çeken Yaran, bir kadın hayranı yüzünden korku içinde.
PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Kadın
hayranı, ünlü oyuncuyu adım adım takip ediyor, ona Instagram üzerinden 'Şu an otele girdin', 'Uyuyacaksın, iyi geceler aşkım' diye mesajlar atıyor. Oyuncunun psikolojisi bozuldu.
İKİNCİ NEZ VAKASI
Nez
'i
de bir sapık hayranı adım adım takip etmiş, Beyoğlu'nda gittiği bar çıkışı kendisini taciz etmişti. Nez soluğu savcılıkta almıştı.