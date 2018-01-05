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Ürküten takip

2016’da Dünyanın En İyi Mankeni seçilen , korku içinde yaşıyor. Bir kadın hayranı onu adım adım takip ediyor, sürekli “Şu an oteldesin, evdesin, uyumaya hazırlanıyorsun” diye mesajlar atıyor

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
Ürküten takip
MUĞLA'DA ÇEKİMDE
Dünyanın En İyi Mankeni seçildikten sonra oyunculuğa transfer olan 'ın hayatı kabusa döndü. 'da için dizi çeken Yaran, bir kadın hayranı yüzünden korku içinde.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Kadın hayranı, ünlü oyuncuyu adım adım takip ediyor, ona Instagram üzerinden 'Şu an otele girdin', 'Uyuyacaksın, iyi geceler aşkım' diye mesajlar atıyor. Oyuncunun psikolojisi bozuldu.

İKİNCİ NEZ VAKASI
'i de bir sapık hayranı adım adım takip etmiş, Beyoğlu'nda gittiği bar çıkışı kendisini taciz etmişti. Nez soluğu savcılıkta almıştı.
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Ürküten takip
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