Müziğe hobi olarak bakıyordum tek hayalim sinemaydı

Alternatif müziğin renkli ismi Can Bonomo , sanat yaşamına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Ahlaki ve etik açıdan kitlelerin genişlemesine göre değişmenin doğru bir tutum olmadığına dikkat çeken Bonomo, müziğini hep aynı sorumluluk duygusunu taşıyarak yaptığını belirtti...Müziğe başlayacağımı dahi bilmiyordum ki... O zamanlar müziğe hobi olarak bakıyordum.Benim asıl motivasyonum, üniversitedeki bölümüm sinemaydı.Ve hayalim, sinema için çalışmaktı.Sonra üniversitede kurduğum grupla birlikte yaptığım solo işler çok dinlenince konserler vermeye başladım. Zaten sonrasında da albüm çalışmalarına başladık.Alternatif müzik yapıyorum.İstanbul müziği olarak tanımlıyorum müziğimi. İstanbul'da çalmakta olan tüm enstrümanları kullandığımız, biraz daha karma bir müzik. Şehrin kültürel karmasını müziğe yansıtıyoruz.Çok az takipçim olduğu dönemde de kendimi onlara karşı sorumlu hissediyordum, şimdi de. Beni dinleyen kitlenin büyümesi sorumluluğumu artırmadı. Ahlaki ve etik açıdan kitlelerin genişlemesine göre değişmek zaten doğru bir tutum olmaz. Yarışmaya da genç alternatif müzisyenler olarak katıldık.Farklı bir iş yaptık. Alternatif müzik o dönemde bu kadar tanınmıyordu.Yarışma, tanınmamızı sağladı. Daha kısa sürede daha büyük kitleler müziğimle buluştu.Ama şunu da unutmamak lazım ki, ben yarışmadan sonra da alternatif müzik yapmaya devam ettim. Pop müziğe ya da başka bir türe yönelmedim.Bundan dolayı da yarışma sonrası yaptığım işleri, alternatif müzikseverler takip etmeye devam etti. Beş yılda yakalayabileceğim kitleyi, yarışma sayesinde daha kısa bir sürede yakalayabildim.Optimum bir ruh halindeyken üretim yapıyorum. Mutlu ya da mutsuzken müzik üretemem. En başta hayatın kendisinden etkileniyorum beste yaparken. Arkadaşlarımla yaptığım bir sohbetten, okuduğum bir kitaptan, izlediğim bir filmden ya da bir tablodan etkilenebiliyorum.Örneğin, bir önceki albümümdeki 'Min El-Aşk' ve 'Min El-Garaib' şarkımı İhsan Oktay Anar'ın 'Puslu Kıtalar Atlası' romanında geçen bir karakterin dövmesinden etkilenerek yaptım. Bu albümdeki 'Keyfim Kaçık Acık' şarkımı da Kafka'nın bir hikayesinin bana hissettirdiklerinden yola çıkarak besteledim.Ödülü aldığıma çok mutlu oldum. Yazarken bazen blokajlar yaşıyorum, bir süre sıkıntı yaşayabiliyorum.Böyle bir süreçte katıldım şiir yarışmasına. Kendi adımla değil, Kara mahlası ile. Bu kadar değerli bir ödülü kazanmak çok daha anlamlı oldu benim için.Yeni kitabım bu ay çıkacak.1.5 senelik bir çalışmanın ürünü.Edebiyat dünyasında çok satan şiir yazarlarından biriyim. Buna mazhar olmak da muhteşem bir duygu. Şiirlerimin okunduğunu bilmek çok güzel. Şiirlerimi genellikle 12-45 arasındaki yaş grubu takip ediyor. Kemik kitlem dışında sanatseverlere de açıldığımı düşünüyorum.Yeni albümle birlikte konserler büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin her yerinde konser veriyorum.Bu manzarayı görünce müziğimizin kabul edildiğini daha iyi anlıyorum. Sürekli beste üretiyorum zaten ama bunu albüm hedefi ile yapmıyorum. Arkadaşım Can Saban "Hadi albüm çıkaralım" dediğinde bestelerim hazır oluyor.Sertab Erener ve Fatma Turgut'a da beste veriyorum.Alternatif müziğe odaklanmış bir müzisyenim. Farklı bir alanda albüm çıkarmayı düşünmem.Müziğe başladığım yıllarda bu kadar çok grup yoktu. Şimdi yüzlerce grup var. Eskiden belli başlı yerlerde sahne alabiliyordu alternatif müzik yapanlar ama şu anda Türkiye'nin her yerinde konser verebiliyoruz. Alternatif müziğin çok geliştiğini düşünüyorum, çok daha iyi bir yere geleceğini de umuyorum.Ben aslında her tür müziği dinleyen biriyim. Küçüklüğümden beri Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlises'i severek dinliyorum. Biz toplum olarak duygusal açıdan çok uçlarda yaşıyoruz; ya çok gülmek ya da çok ağlamak istiyoruz. Uç noktaları çok sevdiğimiz için de arabesk müziğin bizde ayrı bir yeri var. Ben de bu yüzden arabesk dinlemeyi çok seviyorum.Y kuşağının tezahürü olarakdüşünüyorum bu durumu. Xkuşağı yazarsa, sadece o işi yapıyor.Benim de içinde olduğumjenerasyon farklı alanlara dahaaçık. Çağdan da kaynaklanıyorbiraz. İnternet çağında kendimiziemojilerle bile anlatabilenbir kuşağız açıkçası. Müziğe de,resme de yeteneğimiz varsa,ikisini de aynı anda yapabiliyoruz.Tek bir alanda ilerlemekyerine ilgim, yeteneğim olandiğer alanlara da yöneliyorum.Bunun yanı sıra, sanat içindebüyüdüm. Annem beni küçükyaşlarımdan itibaren okumayayönlendirdi. Annem özellikleşiiri, dedem de müziği severdi.Annem ressamdı aynı zamanda.Böyle bir ortamda büyümek debeni sanatsal açıdan çok etkiledi.Şiire ve resme olan ilgim deerken başladı bu yüzden. Konvansiyonelresme yeteneğimannem kadar iyi olmadı hiçbirzaman. Dolayısıyla gelenekselresim yerine illüstrasyonresme yöneldim. Üniversitedealdığım görsel sanatlar derslerinde,bilgisayar üzerindentasarımlar çizerek kendimi dahaiyi hissettiğimi ve ifade edebildiğimianladım. Bu yüzden ilkkişisel sergim de illüstrasyonçalışmalarımdan oluşuyor.