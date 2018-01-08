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‘Temizlik için geldi evimi soydu’

Türk sanat müziği sanatçısı , uyruklu hizmetçisinin kendisini soyduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018
‘Temizlik için geldi evimi soydu’
Türk sanat müziği sanatçısı , uyruklu hizmetçisinin kendisini soyduğunu ileri sürdü. Sanay; 18 Mayıs'ta savcılığa başvurarak, Moldova uyruklu Anna A. isimli bir kadının evine temizlik yapmak için geldiğini ve olaydan sonra evde bazı eşyalarının kaybolduğunu söylemişti. Sanatçı, ziynet eşyalarıyla birlikte değerli birkaç parça kişisel eşyasının daha kaybolduğunu beyan ederek, Anna A.'nın cezalandırılmasını istedi.

DELİL BULUNAMADI
Savcılık, Sanay'ın şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giden Sanay, ifade verdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Sanay'ın iddialarını kanıtlayacak bir delil bulunamadığı belirtilerek dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı.
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‘Temizlik için geldi evimi soydu’
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