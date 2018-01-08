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Ünlü oyuncu polisin elini ısırdı! Adli kontrolle serbest kaldı

Aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırınca gözaltına alınan ünlü oyuncu , arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi. “Polise mukavemet” suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılan genç oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 14:05
Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisin elini ısırdı! Adli kontrolle serbest kaldı

Aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırınca gözaltına alınan ünlü oyuncu , arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi. "Polise mukavemet" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılan genç oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisin elini ısırdı! Adli kontrolle serbest kaldı
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