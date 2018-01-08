Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisin elini ısırdı! Adli kontrolle serbest kaldı
Aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırınca gözaltına alınan ünlü oyuncu Feyza Civelek, arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi. “Polise mukavemet” suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılan genç oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 8.1.2018 13:18Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 14:05
Aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırınca gözaltına alınan ünlü oyuncu Feyza Civelek, arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi. "Polise mukavemet" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılan genç oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.