Demet’in Erdoğan sevgisi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile İstanbul'u arabayla turladı. Akalın, bir ara Balat'taki Demir Kilise'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konvoyla karşılaştı.

'YÜRÜ REİS!'

?Ünlü şarkıcı, Etiler'den aracıyla geçtiğini gördüğü Cumhurbaşkanı'na olan sevgisini Instagram'da paylaştığı fotoğrafın üstüne yazdığı şu cümleyle dile getirdi: "Allah'ına kurban Cumhurbaşkanım." O sırada yanında bulunan eşi de "Yürü Reis!" diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini belirtti.

SİBEL CAN'A ZEYTİN DALI

Demet Akalın ile Sibel Can arasında yıllardır süren küslükle ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı.

'ÖZÜDE DANS ÖZMÜŞ'

Akalın, Sibel Can'dan nikah şahidi olmasını istemiş ancak Can, nikaha iki gün kala şehir dışında konseri olduğunu söyleyerek şahit olamayacağını bildirmişti. Bunun üzerine Akalın, Can'a sinirlenmiş, 'İnsan hem geçmişinde, hem özünde dansöz olur mu?' diye yazmıştı. Can'da ona şu sözlerle karşılık vermişti: "Suskunluğum asaletimdendir, bu çirkin yorumlara anlam veremedim. Söylenecek çok şey var ama Mevlana ne demiş; 'Suskunluğum asaletimden. Her lafa verilecek bir cevabım var ama bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye!' Hesabını mahkemede verecek." Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Instagram sayfasında Can'ın şarkısını seslendirdiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Takipçileri bu durum için, 'Demet Akalın, Sibel Can'a zeytin dalı mı uzattı?' yorumunu yaptı.