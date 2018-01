Yatacak yerim bile yoktu ama yine de mutluydum

Ünlü söz yazarı ve aranjör Ersay Üner, 14 yaşındayken hayallerinin peşinden koşmaya başladı. Ünlü şarkıcıların parça almak için yarıştığı Üner, şu sıralar 'İki Aşık' adlı single'ıyla da çok konuşuluyor. Ünlü müzisyen ile gençlik yıllarından bugüne uzanan başarı öyküsünü ve sevgilisi Büşra Pekin ile altı yıllık ilişkisini konuştuk...



'İki Aşık' şarkısının hikayesini anlatır mısınız?

Aşklar aslında her zaman kavgalı-gürültülü bitmiyor. Güzel olanlar, hep sessiz sedasız noktalanıyor. İki aşık var, birbirlerini sevmişler, denemişler ama olmamış. Düzgün bitmiş ve içlerinde de bir acı var.

DİNLEDİĞİM MÜZİKLER SINIRSIZDIR



Şarkılarınızı yaparken nasıl yola çıkıyorsunuz?

Ben hep fikir ararım, yola öyle çıkarım. Bu bir söz ya da melodi olur. Bazen beş dakikada biter, bazen yıllar sürer, bazen de bitmez. Oturup yazmaya başlamam için de bir şeyin beni tetiklemesi lazım.



Duygusal biri misiniz?

Çok. Hiperaktif bir adamım da aslında. Biraz değişkenim. Kendimle hâlâ uğraşıyorum. Devamlı arayış içindeyim.



Şarkılarınız slogan gibi oluyor. Bunun bir formülü var mı?

Hayır, yok. Yazım tarzım öyle gelişiyor. Demek ki dinleyiciyle beraber aynı hikayeyi benimsiyoruz. Anlaşılmayacak cümleler kurmayı sevmiyorum.



Geniş bir şarkı arşiviniz var. Şarkılarınızı arabesk söyleyen de, pop söyleyen de alıyor...

Çünkü müziğin her bölümünde bulundum. Türk sanat müziği, arabesk, pop şarkıcılarıyla çalıştım. Dinlediğim müzikler sınırsızdır.



Kişiye özel şarkı yapıyor musunuz?

Evet. Bundan beş sene önce sorsaydın, "Ben şarkı yapıyorum, onun üzerine insanlar alıyor" derdim ama artık böyle değil. Aylin Coşkun'un 'Sinsirella' şarkısını ona özel yapmıştım mesela.



Ön plana geç çıktığınızı düşünüyor musunuz?

Eğer ön plana çıkmak isteseydim Demet (Akalın) ile ilk albümlerini yaptığım zaman çıkardım. Benim derdim öne çıkıp şarkı söylemek değildi. Benim şarkı söylemem kendiliğinden gelişti.



14 yaşında Konya'dan kalkıp İstanbul'a geliyorsunuz. Bu nasıl bir cesaret?

Müzik benim hayatımda öyle bir şey ki; ben hep onun peşinden koştum, arkama hiç bakmadım. Orada daha ileri gidemeyeceğimin farkındaydım.

ÇOK FAZLA DERT DİNLEDİM



İstanbul'da nerelerde çalıştınız?

Çok çalışıyordum. Yatacağım kalkacağım yer belli değildi. Çoğu zaman komilerle kalıyordum ama yine de hayallerimin peşinden gittiğim için mutluydum. Bu süreçte çok öğrendim. Çok fazla dert ve gerçek hikaye biliyorum. Ömrümün sonuna kadar yazacak hikayem var.



Çocuk denilecek yaşta çalışmaya başlamışsınız. Zorluk çekmedeniz mi?

Onları anlatmaya kalkarsam dramatik bir film çıkar. Zorluk hep var. Zorluklar çıkınca karşı koyacak gücün olmalı.

BENDEN ŞARKI ALMAK HEM KOLAY, HEM ZOR



Sizden şarkı almak zor mu?

Dünyanın en kolay ama aynı zamanda da en zor işi. Standartların dışında bir şarkı diyaloğum vardır. 'Parayı verirseniz, alırsınız' diye düşünülür ama o en en son maddedir benim için. Şarkının o kişiye uygun olup olmayacağı benim için çok daha önemli. Şarkının doğru aranje edilmesi de öyle. Kişiyle benim aramdaki saygı da önemlidir. Bunlardan sonra sıra paraya gelir.

EVLİLİK AKLIMIZDA VAR AMA ŞU AN DEĞİL



Sizin de, sevgiliniz Büşra Pekin'in de enerjisi çok yüksek...

Biz birbirimize ful enerji veriyoruz. Altı senedir birlikteyiz. Birbirimizi bu şekilde besliyoruz. Onun hayat enerjisi muhteşem. Birbirimizi tamamlıyoruz. Zaten o yüzden bu kadar yıldır birlikteyiz. İşimize, birbirimize saygımız sonsuz.



Büşra Hanım müzikle ilgileniyor mu?

İnanılmaz bir müzik kulağı var. Dinleriz, araştırırız, eğleniriz. İkimiz de sanatçıyız, ortak noktamız çok. Zaten şarkılarımı yaparken de yanımda. Şarkılarımı genelde ilk Büşra dinliyor. Yeni klibimin kastını da kendisi yaptı.



Sürprizli biri misiniz?

Evet, her an, her şey yapabilirim. Bir şey geliyor aklıma, hemen yapıyorum.



Altı yıllık ilişki ne zaman nikah masasına taşınır?

Öyle bir planımız olsa söyleriz, çekinecek bir şey yok. Öyle bir şey ki belki yarın olur, belki haftaya; bir anda karar veriliyor bence. Ama biz evlilik için ne bir plan yaptık, ne de tarih belirledik. Aklımızda var ama şu an çok yoğunuz. Bir gün inşallah olur.