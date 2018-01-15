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'in telefon kayıtları ortaya çıktı! 'ı zehirlemeyi düşünmüş

Eski manken tarafından Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otel odasında öldürülen dosyası kapandı. Savcılığın hazırladığı takipsizlik kararında çarpıcı bulgulara rastlanıldı. Aker’in telefonunda yapılan incelemelerde, cinayetten önce internetten, “Siyanür” ve “Ölü insanın vücudu neden sertleşir” gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 12:54
Filiz Aker'in telefon kayıtları ortaya çıktı! Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi düşünmüş

Sunucu 27 Ağustos 2017 günü Beşiktaş'ta bulunan Conrad The Boshpous otelin odasında eski manken tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz'ı dört kurşunla öldüren Aker'in sonrasında intihar etiği belirlenmişti. Yaklaşık 5 aydır devam eden soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker'e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker'i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

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Filiz Aker'in telefon kayıtları ortaya çıktı! Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi düşünmüş
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