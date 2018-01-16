Genç kızların yeni sevgilisi Fırat Altunmeşe, İzzet Altunmeşe'nin oğlu çıktı

Yakışıklılığı ile genç kızların beğenisini kazanan genç oyuncu Fırat Altunmeşe ünlü türkücü İzzet Altunmeşe'nin oğlu çıktı. İzzet Altunmeşe'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Fırat, Sinema Televizyon bölümü okusa da 2 sene sonunda okulu bırakıp oyuncu oldu. Aslında onu hepimiz tanısak da ünlü türkücünün oğlu olduğunu bilmiyorduk.
Giriş Tarihi: 16.1.2018 11:26Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 12:50
BAKIN KİMİN OĞLU ÇIKTI!
Pek çok dizide rol alan Fırat Altunmeşe, yakışıklılığı ile genç kızların dikkatini hemen çekmişti. Fırat, ünlü türkücü İzzet Altunmeşe'nin oğlu çıktı.