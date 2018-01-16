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Genç kızların yeni sevgilisi , 'nin oğlu çıktı

Yakışıklılığı ile genç kızların beğenisini kazanan genç oyuncu ünlü türkücü 'nin oğlu çıktı. İzzet Altunmeşe'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Fırat, Sinema Televizyon bölümü okusa da 2 sene sonunda okulu bırakıp oyuncu oldu. Aslında onu hepimiz tanısak da ünlü türkücünün oğlu olduğunu bilmiyorduk.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 12:50
Genç kızların yeni sevgilisi Fırat Altunmeşe, İzzet Altunmeşe'nin oğlu çıktı

BAKIN KİMİN OĞLU ÇIKTI!

Pek çok dizide rol alan , yakışıklılığı ile genç kızların dikkatini hemen çekmişti. Fırat, ünlü türkücü 'nin oğlu çıktı.

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Genç kızların yeni sevgilisi Fırat Altunmeşe, İzzet Altunmeşe'nin oğlu çıktı
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