‘Doğru insanı bulursam evlenmeyi düşünüyorum’

2009 yılında Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) öncülüğünde başlayan Forte 24 Genç Yetenek projesi yararına önceki akşam bir AVM'de konser düzenlendi. Genç Yeteneklerden Dev Konser sloganı ile yola çıkan sanatçıları, binlerce kişi dinledi. Etkinliğe katılanlar arasında Nur Fettahoğlu ve son zamanlarda aşk hayatı ile adından söz ettiren Meryem Uzerli de vardı. Bir süredir ismi fotoğrafçı Lüey Nohut ile anılan Uzerli, bu konuyla ilgili "Lüey çocukluk arkadaşım, kardeşim. Yanlış anlaşılma olmuş, o da çok şaşırdı" dedi. 34 yaşındaki oyuncu "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evlenmek istiyorum ama doğru insanı beklemek gerekiyor" diye yanıt verdi. Uzerli, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı küvetteki videosuyla ilgili de "Arada böyle şaka gibi şeyler yapıyorum. İçimden gelenleri paylaşıyorum, sonra hatırlamıyorum bile" diye konuştu.

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