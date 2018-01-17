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’in soyadı talebi kabul edildi

Ünlü futbolcu ’den, Asena Atalay’a soyadı ambargosu! ’ne başvuran Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay’ın soyadının Erkin olarak yer aldığı haberlerin yayınlanmasını yasaklattı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
Caner Erkin’in soyadı talebi kabul edildi

Ünlü futbolcu , geçtiğimiz günlerde avukatı Emrah Pamuk aracılığıyla 'ne başvurdu. Erkin; boşandığı eşi Asena Atalay'ın, kendi soyadı olan Erkin'i kullanmasını önlemek adına ibaresinin yer aldığı her türlü haberin yasaklanması için ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

ASENA ERKİN YAZILMAYACAK
Avukatı tarafından mahkemeye sunulan talep dilekçesinde, ünlü futbolcunun Asena Atalay ile boşandığını fakat bazı yayın organlarında birlikte resimlerinin kullanıldığını anlattı. Erkin, basında yer alan resimlerinin yanı sıra görsel-yazılı basında, internet ortamında ve haber sitelerinde Asena Atalay'ın halen Asena Erkin ismiyle anıldığını öne sürdü. Eski eşinin Asena Erkin ibaresiyle yer aldığı haberlerin yayınlamasının durdurulmasını isteyen Caner Erkin, kendisi soyadının yer aldığı haberlerle Asena'nın anılmamasını talep etti. Aile Mahkemesi, Caner Erkin'in talebini kabul ederek, Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin önlenmesine karar verdi.

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Caner Erkin’in soyadı talebi kabul edildi
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