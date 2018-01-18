Murat Boz'un Tarkan’la çekilmiş eski fotoğrafı olay oldu!

Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıkan Murat Boz, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Görenler, şarkıcının o olduğuna inanmakta güçlük çekti. Murat Boz ise o fotoğraf için şöyle yorum yaptı " 20'li yaşların başındaydım galiba. Çok gençmişim. Ama siz bunu bana değil Aslı'dan yorum alın" dedi. Aslı Enver'in " Gerçekten kelmiş. Ben Murat’ı kel haliyle de seviyorum. O nasıl olursa olsun" demesi herkesi güldürdü.
Giriş Tarihi: 18.1.2018 14:41Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 15:01
HAYRANLARI BİLE BOZ'U TANIMAKTA ZORLUK ÇEKTİ
Yıllar önce Tarkan ile yan yana olan fotoğrafı ortaya çıkan Murat Boz herkesi şaşırttı. Şarkıcının hayranları bile Boz'u tanımakta zorluk çekti.