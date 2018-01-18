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'un ’la çekilmiş eski fotoğrafı olay oldu!

Megastar ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıkan , hayranlarını bir hayli şaşırttı. Görenler, şarkıcının o olduğuna inanmakta güçlük çekti. Murat Boz ise o fotoğraf için şöyle yorum yaptı " 20'li yaşların başındaydım galiba. Çok gençmişim. Ama siz bunu bana değil Aslı'dan yorum alın" dedi. Aslı Enver'in " Gerçekten kelmiş. Ben Murat’ı kel haliyle de seviyorum. O nasıl olursa olsun" demesi herkesi güldürdü.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 15:01
Murat Boz'un Tarkan’la çekilmiş eski fotoğrafı olay oldu!

HAYRANLARI BİLE BOZ'U TANIMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Yıllar önce ile yan yana olan fotoğrafı ortaya çıkan herkesi şaşırttı. Şarkıcının hayranları bile Boz'u tanımakta zorluk çekti.

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Murat Boz'un Tarkan’la çekilmiş eski fotoğrafı olay oldu!
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