Deli gibi çalıştım, ‘Asiye’ rolünü hakkımla aldım

Yaklaşık 10 yıl önce ikiz kardeşi Berk'le 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' adlı türküyü Flamenko tarzıyla yorumlayarak dikkat çeken Öykü Gürman , yıllar içinde yer aldığı proje albümlerle adından bahsettirmeyi başardı. Söylediği şarkılarla sesinin arabeskten sanat müziğine kadar her tarza olan yatkınlığını müzikseverlere gösterme imkanı bulan Gürman, oyuncu kimliğiyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. İlk dizisi 'Urfalıyam Ezelden'de gösterdiği performansla oyunculukta geçer not alan Gürman, atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz 'le geliyor.Yaklaşık dört yıldır dizide oynamayan Gürman, paslanmamak için tiyatro sahnesinden uzak durmadı. Gürman, Asena Ongan'la birlikte 'Plastik Aşklar' adlı tiyatro oyununda rol alıyor. Gürman'ın oyunu 2 ve 27 Şubat'ta Duru Tiyatro 'da izlenebilir.Çekimleri Trabzon'un Sinanlı Köyü'nde devam eden 'Sen Anlat Karadeniz'de 'Asiye Kaleli' karakterini canlandıran güzel oyuncu, rolü almak için çok çalıştığını söyledi: "Ben ilk dizimde de seçmelere katıldım. İki dizimde de hakkımla aldım. Deli gibi çalıştım. Torpille, tanıdıkla bir şeyler oluyor ama ben ne yaptıysam çalışarak yaptım. Kimseye sırtımı dayamadım. Deneme çekimlerinde o duygu geçişlerinde kendimden geçtim. 'Asiye'yi nasıl sahiplendiysem, sanki o gün bir tuşum vardı ne derlerse yapacak kadar algılarım açıktı. Enerjim çok yüksekti. İşi çok istiyordum çünkü."Gürman, 'Asiye'yi şöyle anlattı: "Önceden üniversite mezunu bir genç kızı oynarken şimdi ailenin yengesini oynuyorum. Toparlayıcı bir yenge ama asi, biraz ukala, kendini beğenmiş, dobra, ağzına geleni söylüyor. Enerjik, neşeli; aynı benim gibi. Bir tane de Trabzon bileziği var, sürekli onu gösterme çabasında.'"Ortalıkta olmak yerine olmamayı tercih eden biriyim. Şimdi bunu bizim meslekteki büyüklerimiz yapmaya çalışıyor. Samimi ve gerçek olmak çok önemli" diyen Gürman, hiçbir zaman popüler olmak için çabalamadığının altını çizdi. Yaşadığı hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını belirten Gürman, sözlerine şöyle devam etti: "Hep sabrettim ve şükrettim. Sabrettikten sonra da mükafatını aldım, hep istediğim şeyler oldu. İşini severek yapan şanslı insanlardan biriyim. Hiçbir zaman da popüler olayım, herkes benden bahsetsin diye düşünmedim. Hep mütevazı olmaktan yanayım. Ne kadar küçülürsen o kadar büyürsün."Sohbet öncesi Öykü Gürman'la tekneye binip balık tuttuk. Daha önce birçok kez balık tutmaya gittiğini belirten Gürman, bize balık tutmanın inceliklerini anlattı.'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki karakterinden bahseden Gürman, şunları söyledi: "Asiye' karakteriyle oyunculuk adına mertebe atlayacağıma inanıyorum. Emeğimin karşılığını alacağımı düşünüyorum."Gürman'a dizinin reytinglerle ilgili tahminlerini sorduk. Ünlü şarkıcı, sorumuza "Bu işe çok inanıyoruz. Hepimizin iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Birçok dizi başlayıp bitiyor ama bizim sette böyle şeyleri düşünmek ve konuşmak yasak gibi. Kimse aklına olumsuz bir şey getirmiyor" diye yanıt verdi.Gürman, kadına şiddete dikkat çeken dizinin konusuyla ilgili de şunları söyledi: "Günümüzde çok fazla şiddet var. Dizinin böyle bir yere parmak basıyor olması çok doğru bir hareket. Dizide paylaşılamayan bir kadın var. Onun hikayesini izlerken içimiz yanacak. Çok gerçek hikayeler var. Aile bağlarını, aşkı, özlemi, sevdayı, şiddeti; her şeyi konu alan bir dizi oldu. Biz de Karadeniz ailesiyiz; bize yanlış yapılmaz, netizdir."Gürman, "Şive konusunda zorlandınız mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Of'ta başka, Sürmene'de başka şive vardır. Ben kendi duyduğumla hareket ediyorum. Gerçekçi olmanın derdindeyim."Şarkıcılıktan oyunculuğa geçiş hikayesini de anlatan Gürman, şöyle konuştu: "Oyunculuk çok farklı bir zehir, farklı bir hissiyat. Cirque du Soleil hayranıyım. En büyük hayalim orada çıkıp akrobatik hareketler yapıp bir yandan da şarkı söyleyebilmek. Artık 'Bunun şarkısı kaç tıklanmış?'larda olmayalım."Gürman, konu aşktan açılınca da şunları söyledi: "Beni çok küçük şeyler mutlu eder; bir söz, davranış. Benim kalbimi çalmak çok zor değil, esas mesele devamını getirebilmek. Birini seversem canım gibi sahiplenirim. Ama sevmedim mi de olmaz. Gösterdiğim iyi niyete bir adımla gelinsin istiyorum. Yapılmadığında 'Sen bana adaletsizlik yapıyorsun, benim hakkımı yiyorsun, günahıma girme' diyorum."Öykü Gürman, müzik çalışmalarıyla ilgili şunları anlattı: "Bu aralar Serkan Çağrı ile, dünyadan göçmüş sanatçıların anma konserlerine gidiyorum. Albümü çıkaramadım ama konserlere devam ediyorum. Sahnede olmak gerekiyor her zaman. Ama şimdi bir ses yarışmasında jüri üyesi olsam daha çok sahneye çıkardım."Ünlü sanatçı neden albüm çıkarmadığıyla ilgili de konuştu: "Piyasa gerçekten zor durumda. Müzik şirketleri sanatçıya para harcamıyor, yatırım yapmıyor. Sanatçılar artık kliplerini kendileri çekiyor. Yeni albümümde Azeri ama gençleri daha yakalayacak rap tarzında bir şarkı olacak. Türk sanat müziğinden, türküden uzaklaşıp pop söylemek istedim. Zaten ağır bir yaşantı geçiriyorum. Bende arabesk kafası var, en damarından arabeskçiyim. Müslüm Baba ile bile düet yaptım.Türkiye'de meşhur olmanın kolay olduğunu dile getiren Öykü Gürman, sözlerine şöyle devam etti: "Çok absürt bir şey yaparsın, herkes seni konuşur. Önemli olan kaliteli işlerle anılmak." Gürman, "Peki siz şu ana kadar kalıcı bir şey yaptınız mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Tabii ki. Söylemlerim, duruşum, özel hayatımı işime yansıtmadan yaşamam... İkizim Berk'le olan çıkışım. Türkü ile çıkış yapmam, Türk sanat müziği söylemem... Bunların hepsi kalıcı şeyler."Müzikte 10 yılı geride bırakan Öykü Gürman, "Bu süre zor geçti" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "İkizim Berk beni bıraktı; aramız iyi ama müzikal anlamda anlaşamadık. Popüler kültür insanı değil kendisi. Konsere çıkıyorduk, sürekli 'Ben flamenko çalacağım' diyordu. Çok tutucu. O çok iyi bir gitarist, ama ben şarkıcı kimliğimle biraz daha öndeyim. İşin mutfağında biri olarak bazı şeyleri kabullenmesi zor oldu. Biraz ego da devreye girdi. Beraber yola çıktık ama herkes Öykü diyordu. Bana 'Berk'i senin soyadın zannediyorduk' diyen bile oldu. İster istemez kırılırsın, 'Niye benden bahsedilmiyor?' dersin, içerlersin. Kendisi şu anda Gürcistan'da solist gitarist olma yolunda ilerliyor. O Türkiye'de yapamıyor bu işleri. Hem idealist olmak istiyor, hem de konuşulmak; olmuyor tabii..."