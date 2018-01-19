Demet Şener ile İbrahim Kutluay çifti boşandı

Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener boşandı. Mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek çiftin çocuklarının velayetini Demet Şener'e verdi.

Habertürk'ün haberine göre, Çırağan Sarayı'nda 12 yıl önce görkemli bir düğün ile evlenen Demet Şener "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde boşanma davası açmıştı.

DEMET ŞENER AVUKATLARIYLA BİRLİKTE KATILDI

Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın (dün) bugün görülen karar duruşmasına Demet Şener avukatlarıyla birlikte katıldı. İbrahim Kutluay'ı ise avukatları temsil etti. Gizli görülen bir saat süren celsede taraf avukatları son sözlerini söyledi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

İbrahim Kutluay, eski eşine 1 milyon 300 bin TL tazminat, boşanma davası kesinleşinceye kadar aylık 13 bin lira tedbir nafakası, çocukların aylık 7 bin TL nafaka ödeyecek. Çocukların velayeti anneye verildi.

DEMET ŞENER, 'HAYIRLISI OLSUN" DEDİ

Yaklaşık bir buçuk saat süren duruşmanın ardından avukatı Kezban Hatemi ve Aslı Çelik ile adliyeden ayrılan Demet Şener, 'Hayırlısı olsun" dedi.