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ve New York’ta dünyaevine girecek!

Türkiye'nin en ünlü caz sanatçılarından ile 22 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Pınar Kapralı’dan 22 Eylül’de tek celsede boşanmıştı. Ayrılık haberiyle herkesi şoke eden Kerem Görsev bu kez de yeni evliliğiyle herkesi tekrar şoke etmeyi başardı. Ünlü caz sanatçısı şimdi de New York’ta ile nikah masasına oturacak. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazasında Kerem Görsev’in yeni evliliğini yazdı. İşte o köşe yazısı…

Giriş Tarihi: 19.1.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 10:07
Kerem Görsev ve Deniz Kurt New York’ta dünyaevine girecek!

BÜLENT CANKURT

New York'ta dünyaevine girecek

Türkiye'nin en ünlü caz sanatçılarından ile 22 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Pınar Kapralı, herkesi dumura uğratıp 22 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

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Kerem Görsev ve Deniz Kurt New York’ta dünyaevine girecek!
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