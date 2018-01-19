Kerem Görsev ve Deniz Kurt New York’ta dünyaevine girecek!

Türkiye'nin en ünlü caz sanatçılarından Kerem Görsev ile 22 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Pınar Kapralı’dan 22 Eylül’de tek celsede boşanmıştı. Ayrılık haberiyle herkesi şoke eden Kerem Görsev bu kez de yeni evliliğiyle herkesi tekrar şoke etmeyi başardı. Ünlü caz sanatçısı şimdi de New York’ta Deniz Kurt ile nikah masasına oturacak. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazasında Kerem Görsev’in yeni evliliğini yazdı. İşte o köşe yazısı…
Giriş Tarihi: 19.1.2018 10:05Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 10:07
BÜLENT CANKURT
New York'ta dünyaevine girecek
Türkiye'nin en ünlü caz sanatçılarından Kerem Görsev ile 22 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Pınar Kapralı, herkesi dumura uğratıp 22 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.