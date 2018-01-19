‘Seren’den beni koruyun’

Seren Serengil
, bir süre önce çıplak fotoğraflarını internet hesabından yayınladığı iddiasıyla Hande Yener
'e 100 bin liralık tazminat davası açmış, ardından ceza davası açılması için savcılığa şikayette bulunmuştu. Şimdi de şarkıcı Hande Yener, Seren Serengil'den korunmak için mahkemeye başvurdu. Yener'in avukatı dava dilekçesinde şunları söyledi: "Seren Serengil programında ve sosyal medyada Hande Yener'e sataşmaya devam etmektedir. Serengil, Yener'in bilerek poz vermediği iki açık fotoğrafını izinsiz olarak paylaşmaya devam etmiş ve bununla da sınırlı kalmayarak sosyal medyada Yener'in uyuşturucu kullandığı iftirasında bulunmuştur. Bu şiddet içeren eylemlerini televizyon programında ve sosyal medyada yayınlamaya devam etmektedir. Davalıdan yasa kapsamında korunma talep ediyoruz." Yener'in talebini haklı bulan mahkeme, Serengil'in iki ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, Serengil'in mahkeme kararına aykırı davranması halinde üç günden 10 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağını da açıkladı.