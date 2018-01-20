Emeklerini takdir edin sürekli 'ders çalış' demeyin

Çocuklar eğitim yılının ilk karnesini alıp ilk tatillerine çıktılar. Anne ve babaların, çocuklarının karne notlarına yaklaşımları da, doğru bir tatil programı uygulamaları da önem taşıyor. Psikolog Y. Eray Varol, velilere tavsiyelerde bulundu:

Öğrenciler okulun açıldığı ilk günlerden itibaren; yağmur, kar, çamur demeden, bazen çok sevdikleri etkinliklerden yoksun kalarak, bazen sabahın kör karanlığında uykudan uyanarak, bazen kilometrelerce yol giderek başarılı olabilmek, geleceklerini oluşturabilmek için okullarına gittiler. Çocuklarınızın karne notlarını değerlendirmeden önce onları verdikleri bu emek için kutlayın.

Özellikle ilköğretim öğrencileri, ebeveynlerinin okul yaşamlarıyla ilgili gösterdikleri tepkilerden çok çabuk etkilenebilir. Çocukları karne notlarından çok anne ve babalarının tepkisi kaygılandırabilir. Notlarına olumlu ya da olumsuz tepki vermeden önce çocuğunuzu analiz edin, onun tepkilerini ve duygularını anlamaya çalışın.

Karnelerdeki notlar, çocuklarınız için bir ödül, ceza ya da bir suç değildir. Öğrencilerin birinci dönem sonunda aldıkları notlar; ikinci dönemi daha iyi planlayıp organize etmelerini sağlamalarına yardımcı olacak bir değerlendirmedir. Notlardan dolayı onları suçlamayın, başkalarıyla kıyaslamayın, yargılamayın ve başarısızlığını vurgulamayın. Bu davranış biçimi depresyon veya kaygı bozukluklarına yol açabilir.

Çocuğunuzun birinci dönem karne notları düşükse, bunun hakkında çocuğunuzla konuşun. Bunun nedenlerini bulmaya çalışın. İkinci dönemde bu notları yükseltmek için neler yapılabileceğini tartışın.

Öğrencilerin karnesindeki kötü notlara gösterilen tepki kadar, iyi notlara gösterilen tepkiler de akılcı ve abartısız olmalı. Aldığı iyi notları maddi birtakım hediye gibi unsurlarla veya abartılı birtakım sözel övgülerle değerlendirmek yerine; daha içten, gerçekçi ve iç motivasyonu güçlendiren sözlerle onu kutlayabilirsiniz. Bu yüksek notları nasıl aldığını, hangi süreçlerden geçtiğini, bu başarısını korumak ve daha ileri taşımak için neler yapabileceğini tartışabilirsiniz.

Çocuklar, sıklıkla anne ve babalarının kendilerini anlamamalarından ve kendilerine inanmamalarından şikayet ederler. Çocukların en önemli ihtiyaçlarından biri, onların başarılı olacağına olan inancınızdır. 'Bunu yapamazsın' gibi sözler yerine; 'Sen bu sorunu çözebilirsin, başarılı olabilirsin, bu işin üstesinden gelebilirsin' gibi mesajlar vermek, onun başarılı olmasını sağlayacaktır.

SEVGİNİZİ VE ŞEFKATİNİZİ HİSSETTİRİN



Tatilde onlarla mümkün olduğunca daha fazla vakit geçirerek sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını gidermeye çalışın.

Öğrencilerin tatilde düşük notlarını yükseltmek ya da bilgileri unutmamalarını sağlamak amacıyla; düzenli ancak çok abartılmadan akademik tekrarlar yapmalarında yarar vardır. Ancak tatilde sürekli ders çalışmalarını istemek, onların ikinci dönem başarısını olumsuz etkileyebilir.



Okul dönemlerinde olduğu gibi tatil dönemlerinde de zamanlarını en doğru biçimde geçirmelerini sağlamak önemlidir. Zaman yönetiminin çocuklara öğretilmesi ve benimsetilebilmesi için tatiller çok iyi fırsatlardır. Tatilde yapacakları etkinlikleri de planlayıp zamanı doğru kullanarak, tatilden daha güzel ve dolu bir şekilde yararlanabileceklerini onlara gösterin.

KİTAP VE DERGİ OKUMA SAATLER İ OLUŞTURUN

Sömestir tatilinde ailece bir zaman dilimi belirleyerek, bir okuma saati oluşturabilirsiniz. Bu saat veya saatlerde çocuğunuzun tercih ettiği ve sevdiği bir kitabı beraber okuyup kitap üzerine sohbet edebilirsiniz. Gelişimine katkıda bulunacak dergileri de tercih edebilirsiniz. Kitap okurken çocuğunuzun yanında olmanız; hem onun duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de doğru bir model olmanızı sağlayacaktır.

Tatil demek, özellikle küçük çocuklar için oyun oynamak demektir. Onlarla birlikte oyun oynayın. Tatilde birlikte resim çizerek, şarkı söyleyerek, drama yaparak çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuklar, okul döneminde bilişsel yorgunluk kadar fiziksel yorgunluk da yaşayabilirler. Bu nedenle çocuklarınızın tatilde özellikle düzenli bir uyku süreci oluşturmalarını sağlayın. Onları, rahatlatıcı ve fiziksel güçlerini artırıcı sportif etkinliklere yöneltin. Tatilde çocuklarınızın özenli beslenmelerine de dikkat edin.