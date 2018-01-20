Günde 20 saat çalışmaktan şımarmaya fırsatım olmadı

Genç oyuncu Furkan Kızılay, 'Survivor' macerasından sonra TRT1'de yayınlanan 'Aslan Ailem' dizisine dahil oldu. 6 yaşından bu yana ekranda olan Kızılay, artık izleyiciye gerçek Furkan'ı tanıtmak istediğini söylüyor. 27 yaşına giren oyuncu, televizyonda geniş bir kitleye hitap ettiğini ve oyunculukta kendisini farklı rollerde kanıtlamak istediğini belirtiyor. Kızılay, yeni dizisini ve gelecek planlarını GÜNAYDIN'a anlattı...



'Aslan Ailem' dizisine nasıl dahil oldunuz?

Diziye sekizinci bölümde katıldım. Enerjik ve tam benlik bir rol. Dizide rekorlar kırmaya çalışan bir arkadaşı oynuyorum. Diziye giriş sahnem bavulun içinde oldu. Bavulun içinde en uzun süre kalma rekoru kırdım.



Neden bu dizide rol almak istediniz?

En büyük sebebi, aile dizisi olması... Aileye yönelik işleri seviyorum. Son dönemde entrikalı ve gergin diziler var. İnsanların gerilmesindense gülmesini isterim. İzleyiciyi güldürmek daha zor ve ben de zoru seviyorum. Dizide oynadığım 'Rıfkı' karakteri de hoşuma gitti.



SOSYAL MEDYA BÜYÜK GÜÇ



Sizi dizideki karakter mi cezbetti?

'Survivor'dayken adada çok düşünme fırsatım oldu. Kendime bir kariyer planlaması yaptım; 'Dönünce ne yaparım?' diye düşündüm. 'Oyunculuk yapmak istiyorsam farklı rollerde de oynamalıyım' dedim. Kariyerim boyunca sürekli aynı karakteri oynayamam ki! Bunun için ilk adımı 'Survivor'a gitmekle attım. İnsanlar hiçbir zaman gerçek Furkan'ı tanımamıştı. Ben de gerçek Furkan'ı göstermek için 'Survivor'da yer aldım ve beş ay boyunca benden beklenmeyen bir mücadele gösterdim. İlk farkı orada yarattım. İnsanlar adımı orada öğrendiler.

ADADA OLAN ADADA KALDI



20 yıldır bu sektördesiniz. 6 yaşındaki Furkan'la bugünkü Furkan arasında nasıl bir kıyas yaparsınız?

O dönemde bu kadar çok dizi yoktu. Günümüzde sosyal medya çok büyük bir güç. Benim oynadığım dönemde sosyal medya olsaydı şu an 2 milyon takipçim vardı.

Şimdi kaç takipçiniz var?

213 bin.

Bu bir kriter mi sizin için?

Evet, kriter. Şu an sosyal medya fenomeni olup dizilerde oynayan insanlar bile var.



Sosyal medya yüzünden başınızın ağrıdığı oldu mu?

Olmaz mı! Özellikle 'Survivor'dan döndükten sonra aileme ve kız arkadaşıma yapılan hakaretleri, edilen küfürleri gördüm, inanamadım! Yarışmadaki performansımı eleştirebilirler ama kimse benim fiziksel özelliklerimle dalga geçemez. Adada olan, adada kaldı. Mesela, adada kavga ettiğimiz Adem Kılıççı'yla sonradan bir reklam filmi çektik.



20 yıldır bu sektörde tutunmayı nasıl başardınız?

Ailem bunda çok etkili oldu. Aslında çok zor bir hayat ama çocukken bunu anlamıyorsun. Ailem bana farkındalığı erken verdi. Dizginleri ellerinde tuttukları için şımarmaya fırsatım olmadı. Yaşıtlarım top oynarken ben çalışıyordum. 27 yaşındayım ve 7'den 70'e herkes tanıyor. Geniş bir kitleye hitap ediyorum.



'Survivor' yarışmasında tribünlere oynadınız mı?

'Survivor'da 'oynamak' diye bir şey yok; ne kadar oynayabilirsin ki? Belli yerden sonra kamerayı da unutuyorsun. Benim gözümde finale kadar gelen ve kazananlar, oyunculuk yapmayanlar oluyor. Doğal olan ve gerçek duyguyu geçiren kazanıyor. Oyunculuk yapmaya kalksaydım; orada mesleği oyunculuk olan sadece ben vardım, yani kralını yapardım. Ben oyun oynamaya gitmedim, Furkan'ı tanıtmaya gittim.



Peki 'Survivor All Star'a gidecek misiniz?

Acun Abi teklif etti, "Adada güzel işler yapabilirsin" dedi. Ben de "Abi, burada da güzel işler yapabilirim" dedim. Amerika'yı iki kere keşfetmeye gerek yok. Ben oyunculuğa devam etmek istiyorum.



Müzikle ilgileniyordunuz bir ara...

Evet, şarkı söylemeyi seviyorum ama idealim Murat Boz ya da Tarkan olmak değil. Şarkıcı olmak gibi bir hevesim olmadı. 2009'da çektiğimiz dizinin soundtrack'lerini seslendirmiştim. Şarkının adı 'Aşksın Sen'di.

6 YAŞINDAN BERİ PARA KAZANIYORUM

Çocuk oyuncu konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz?

Çocuk oyuncu olmak çok zor; eğitimini aksatmaman gerekiyor. Çalışma saatleri çok önemli. O zamanlar 20 saat çalışıyordum. Şimdi çocuk oyuncular için bir standart getirildi. Ben hafta sonu sette, hafta içi okuldaydım. Sette ödev yapıyordum. Şimdikiler çok şanslı...



Yine yapar mısınız aynı şeyi?

Acı çekmeden zafer yaşamıyorsun; kesinlikle çektiğim şeylere değmiş. İnsanların sevgisini kazanmak ve sevdiğin işi yapmak mutluluk verici. İnsanlar 24-25'inden sonra para kazanmaya başlıyor, bense 6 yaşından beri para kazanıyorum.



Birikim yapabildiniz mi?

Evet, kendimce birikim yapabildim. Bizde muhasebeye annem bakıyor. Bir-iki sene içinde konsept bir kafe açmayı düşünüyorum.



Peki oyunculukla alakalı hedefiniz nedir?

Bir dönem dizisinde rol almak istiyorum çünkü tarihi seviyorum. Mesela, çok güzel Barbaros Hayrettin Paşa olmaz mı benden?

1.5 YILDIR GÜZEL BİR İLİŞKİM VAR



Evlilik düşünceniz var mı?

1.5 yıldır devam eden güzel bir ilişkim var. Kız arkadaşımın okulu bitmeden zaten evlilik olmaz. Daha 27 yaşındayım, benim de okulum var. 2009'da okula girdim, diziler nedeniyle bitiremedim. Bitireyim, ondan sonra...