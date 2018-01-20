Pazar tezgahından sahnelere

Sosyal medyada pazarda söylediği şarkılarla ünlenen fenomen mandalinacı Veysel Mutlu, ilk single'ı ile müzik dünyasına adım atıyor. Farklı sesi ve kendine has yorumu ile söylediği 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Veysel Mutlu, müzikseverlerin sosyal medyadaki ısrarı üzerine ilk single'ını piyasaya çıkardı. Türkiye'nin 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısıyla tanıdığı Veysel Mutlu, çıkışını da aynı şarkı ile yapıyor. Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı'nın single teklifi götürdüğü Veysel Mutlu; sözü ve müziği Ahmet Şafak'a, aranjesi Ceyhun Çelikten'e ait olan 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısını single olarak çıkardı. Bursa'da 10 yıldır pazarcılık yapan Veysel Mutlu, tezgahının başında söylediği şarkılarla, bir anda Türkiye gündemine oturdu. Pazarda çekilen amatör bir video ile başlayan yolculuğu ilk single'ı ile taçlandı. Poll Production etiketi ile dijital platformlardaki yerini alan 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çekildi. Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen çekimlerde, Veysel Mutlu'nun mandalinacı kimliği seyirciye aktarıldı. Mahalle dekorunun oluşturulduğu klipte 50 kişi rol aldı. Türkiye'nin sarı yelekle tanıdığı Veysel Mutlu, klipte de aynı kıyafetlerle kamera karşısına geçti.

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