Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü

'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi öldü

’ın 28 yaşındayken ilk evliliğini yaptığı ve 6 gün evli kaldığı işadamı , cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir dönem Ajda Pekkan’la yaşadığı aşk, sonrasında ise yıldırım evlilik ve yıldırım boşanma haberiyle manşetlerde yer alan Coşkun Sapmaz, kalp krizi sonucu öldü. İşadamı, pazartesi Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 15:18
Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

'ın 28 yaşındayken ilk evliliğini yaptığı ve 6 gün evli kaldığı işadamı , cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN