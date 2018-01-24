Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü

Ajda Pekkan’ın 28 yaşındayken ilk evliliğini yaptığı ve 6 gün evli kaldığı işadamı Coşkun Sapmaz, cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir dönem Ajda Pekkan’la yaşadığı aşk, sonrasında ise yıldırım evlilik ve yıldırım boşanma haberiyle manşetlerde yer alan Coşkun Sapmaz, kalp krizi sonucu öldü. İşadamı, pazartesi Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 24.1.2018 09:31Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 15:18
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Ajda Pekkan'ın 28 yaşındayken ilk evliliğini yaptığı ve 6 gün evli kaldığı işadamı Coşkun Sapmaz, cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.