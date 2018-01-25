Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler tanımakta zorluk çekti

Adanalı ve Sıla dizileriyle adından sıkça söz ettiren Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen 38 yaşındaki Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakıp Brezilya'ya yerleşmişti. İşte Mehmet Akif Alakurt'un son hali
Giriş Tarihi: 25.1.2018 11:52Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 12:09
Adanalı dizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Mehmet Akif Alakurt'un oyunculuğu bıraktığı ve Brezilya'dan bir çiftlik alıp oraya yerleştiği ortaya çıkmıştı.