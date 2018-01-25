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'un son halini görenler tanımakta zorluk çekti

ve Sıla dizileriyle adından sıkça söz ettiren 'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen 38 yaşındaki Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakıp Brezilya'ya yerleşmişti. İşte Mehmet Akif Alakurt'un son hali

Giriş Tarihi: 25.1.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 12:09
Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler tanımakta zorluk çekti

dizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 'un oyunculuğu bıraktığı ve Brezilya'dan bir çiftlik alıp oraya yerleştiği ortaya çıkmıştı.

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Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler tanımakta zorluk çekti
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