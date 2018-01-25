Sanem Çelik, Aliye’de oğlunu oynayan Ayberk Koçar ile 14 yıl sonra aynı pozu verdi

Ekranın unutulmayan dizilerinden Aliye'de anne- oğulu canlandıran iki oyuncu tam 14 yıl sonra yeniden bir araya geldi ve aynı pozu verdi. Bir dönem izlenme rekorların kıran Aliye dizisinde birlikte oynayan Sanem Çelik ve Ayberk Koçar, yıllar sonra bir arada. Çelik, rol aldığı dizinin setinde kendisini ziyarete gelen Koçar ile çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Çelik'in "2004’ten 2018’e... Aliye dizimizdeki canım oğlum Arda’m, Ayberk’im sete ziyaretime geldi... Ne kadar güzel bir sürpriz yaptın güzel yüreklim" notuyla sayfasında yer verdiği bu poz takipçilerinden 30 bine yakın beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 25.1.2018 09:43Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 09:47
ÖMER KARAHAN
Sanem Çelik, Aliye dizisinde oğlunu canlandıran Ayberk Koçar ile 14 yıl sonra buluştu. Koçar'ın EDHO setinde ziyaret ettiği Çelik çok mutlu oldu.