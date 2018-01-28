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'dan yeni seferberlik projesi! İlk adımı attı

Giriş Tarihi: 27.1.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 02:13
Müge Anlı'dan yeni seferberlik projesi! İlk adımı attı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, bugüne kadar pek çok sosyal yardım projesine imza attı. Şimdi de bu sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren ve ülkemizin kanayan yarası olan okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yardım için kolları sıvadı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 10 yıldır süren yayınları boyunca stüdyoda binlerce konuk ağırladı, dertlerine çare buldu. Gelen konuklar arasında çok sayıda kişinin okuma yazma bilmiyor olması bu fikrin oluşması ve projenin başlamasına öncelik etti.

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Müge Anlı'dan yeni seferberlik projesi! İlk adımı attı
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