Tepkilerden korkuyordum ama izleyici beni sahiplendi

17 yaşında modellik ve oyunculuğa başlayan Arzu Yanardağ, yıllardır ekranın vazgeçilmez yüzlerinden...

TV dizileri, filmler ve tiyatro oyunlarıyla kariyerine devam eden Yanardağ, son olarak atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Dizide 'Candan' karakterini oynayan Yanardağ, ilk olarak 'Hızır Çakırbeyli' (Oktay Kaynarca) ile otel odasında görülerek izleyiciyi meraklandırdı. Yanardağ ile yeni dizisi, annelik deneyimi ve özel hayatını konuştuk...

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 'Candan' karakteriyle dahil oldunuz. Hatta 'Meryem' ve 'Hızır' arasında bir çatışma yarattınız.

İlk tepkiler nasıl?

'Candan', diziye sert bir giriş yaptı. Bu rol beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Çünkü dizi, Türkiye'nin en kaliteli işlerinden biri.

Böyle bir diziye 82'nci bölümde dahil olmak her babayiğidin harcı değil; sadece güzel olmak yetmez.

Sete gidip geldikçe ve böyle güzel insanlarla bir arada oldukça daha da keyif alıyorum. 'Bugün set var' dediklerinde koşarak gidiyorum.

İzleyici de beni şaşırttı.

'Candan'ın girdiği bölüm yayınlandığında, insanlar sosyal medyadan bana tepki gösterecek sandım.

Çünkü 'Meryem' odaya girdiğinde 'Hızır'ı ve 'Candan'ı bornozlu olarak yakalıyor gibi bir durum oldu.

Ama korkularımın aksine o kadar güzel yorumlar geldi ki... İzleyici beni sahiplendi, kabullendi.

İşe dahil ettiler. Bu da beni ekstra mutlu etti.

Kemikleşmiş bir kadroya 82'nci bölümde dahil olmak sizi tedirgin etti mi?

Etmez mi... Dualarla, meleklerimden yardım isteyerek gittim sete. Orada neyle karşılaşacağını bilmiyorsun.

Uzun zamandır bu kadar kaliteli bir sette yer almadım, başarılı oldukları halde egodan yoksun olan insanlarla çalışmadım.

Hayatta en saygı duyduğum şeylerden biri; başarılı olup egosu olmayan insanlardır.

'EDHO' seti böyle insanlarla dolu; yönetmeninden oyuncusuna kadar... O yüzden alışmam hiç zor olmadı.



'CANDAN' GİZEMLİ BİR KARAKTER...



Siz onu nasıl tanımlarsınız?

Ben hâlâ 'Candan'ı anlamadım; sürprizlerle dolu bir kadın. Sürekli bir soru işareti var; amacı ne, ne yapmaya çalışıyor diye merak ediyoruz.

Dizideki diğer kadınlar gibi çok güçlü bir karakter.

ÇOCUĞUMA BABA ARAMIYORUM



Siz kendinizi güçlü bir kadın olarak görüyor musunuz?

Güçlü, iradeli bir karakterim ama duygularıma da yenik düşebiliyorum.

Bir kadının, her işte yerini koruyabilmesi için güçlü olması gerekiyor. Kendime 'boşanmış kadın' yerine 'bekar anne' diyorum ben. Bekar anne olarak yaşantımı sürdürmek için güçlü olmam gerekiyor.

Mutlaka zorlukları var ama ben o zorlukların enerjisine kendimi kaptırmıyorum. Her şeyin daha zoru ve kötüsü var neticede. Hep şükrederim... Ben bekar bir anneyim ve hayatıma birini aldığımda çocuğuma baba olarak almıyorum onu. Tek başıma çocuğumu büyütüyorum.

Annem de bu konuda çok büyük destekçim.



Son dönemde bir Arzu Yanardağ patlaması var; bütün iyi işlerde sizi görüyoruz.

Dilimi ısırayım! (Gülüyor) Bu işe başlayalı çok uzun yıllar oldu.

Senelerce TV'de yer almasam da pat diye bir şey çıkıyor ve üst noktadan devam edebiliyorum. Ekranda olmayınca, insanlar 'Niye oyunculuğu bıraktın?' diye soruyordu.

Tiyatro yapıyorum ama beni ekranda görmedikleri için unutuyorlar.

Şu anda çok memnunum, mutluyum. Beni son dönemde en çok mutlu eden proje kesinlikle 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'. Bu işe küçük yaşlarda başladım; aslında ben oyunculuğu değil, oyunculuk beni seçti.

Çok zevk aldığım bir iş yapıyorum; işimi yaparken nefes aldığımı hissediyorum.

?HÂLÂ ANNEMİN KÜÇÜK KIZIYIM

Yıllar sizde neleri değiştirdi?

Şu anda disiplinli bir oyuncuyum; bunun, tiyatronun bana kattığı bir artı olduğunu düşünüyorum.

20'li yaşlarımda bu işi çok önemsemezken, artık kendimi ifade edebilmemin bir yolu olarak görüyorum. Farklı kadınları canlandırarak bunu seyirciye ulaştırmak bana haz veriyor. Bu işi kaybetmemek için de ona sahip çıkıyorum.



Çok küçük yaşlarda ekrana çıktınız. Hiç bu ortamın büyüsüne kapıldığınız, şımardığınız olmadı mı?

Hiç olmadı; annemin-babamın küçük kızıydım, hâlâ da öyleyim.

Özel yaşantımda değişen hiçbir şey olmadı.



Anne olmak nasıl bir deneyim oldu sizin için?

Anne olmak çok güzel bir duygu. Kızım 12 yaşında; bana destek oluyor, tavsiyelerde bulunuyor.

Onun fikirlerine çok önem veriyorum. Sıcacık bir kalp...



Kızınız sizi izliyor mu?

Evet, izliyor. 'Eşkıya Dünyada Hükümdar Olmaz'da oynadığım ilk bölümü izlediğinde "Saçın çok güzel olmuş" dedi. Sonra biraz daha yaklaşınca "Makyajın çok güzel" dedi. Ardından "Bu açı çok iyi" dedi. (Gülüyor) Ne zaman sete gitse monitörün başına oturuyor.

Evde senaryolar yazıyor, biz oynuyoruz.

Annem kaynanayı, ben gelini oynuyorum. Bunlar çekilip montajlanıyor. Ben evde de çalışıyorum, mesai bitmiyor yani...

HAK EDENE HADD İNİ BİLDİRİRİM

40 yaşındasınız ama yıllardır hiç değişmiyorsunuz...

Yer çekimi denen bir şey var, ona engel olamıyoruz. Tabii ben de değişiyorum... Her şeyden önce herkesi ve her şeyi çok seviyorum. İnsan, doğa, hayvan; her şeyi çok seviyorum. Bence sevgi, birçok şeyin ayakta durmasına sebep oluyor.



Her zaman pozitif misiniz?

Her şeye karşı pozitif olamıyorum tabii ki. Karşımda kötü bir enerji varsa ona göre davranırım. Direkt karşımdakinin enerjisini ona yansıtıyorum. Karşımda kötü enerjili biri varsa, ben de onun gibi bir enerji gönderebiliyorum. Had bildirdiğim çok oluyor ama hak edene... Hak etmeyene hiçbir şey yapmam. Bazılarına kapak yaptığım vardır ve o zaman kendimi çok iyi hissederim. Daha önce rol aldığım işlerden birkaçında yapmıştım. O insandan o kadar rahatsız olmuşlar ki, gelip teknik ekibin bana teşekkür ettiğini bilirim. "Allah razı olsun Arzu Abla" diye elimi öpen bile olmuştu! Setlerde kişisel sorunlarını ekipten çıkaranlar var. Ama şu an çok güzel bir sette çalışıyorum; herkes sevgi, saygı içinde işini yapıyor. Herkes birbirine kibar davranıyor.

İLİŞKİMİZ KEMİKLEŞTİ

Gabi Abut ile ilişkiniz nasıl gidiyor?

Çok güzel gidiyor. Şu an kızardım! Bana "Allah katında evliyiz" diyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Artık birbirimize çok alıştık, kemikleştik. Çok mutluyuz... İşimi çok destekliyor. Bazen geç saatlerde eve döndüğümde biraz gıcık oluyor. Ama benim mutlu olduğumu gördüğü için o da çok mutlu oluyor