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Mustafa Sandal ve Emina Sandal’ın ayrılık haberlerinden sonra herkesi şoke edecek bir boşanma haberi daha geldi! Güzel sunucu ve usta televizyoncu ’nın da evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 3 yıl önce ’e attığı iddia edilen samimi mesajlar nedeniyle arası bozulan çift bu defa boşanma kararı aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Murat Saygı ve Gül Gölge Saygı’nın boşanmasını kaleme aldı. İşte o yazı…

Giriş Tarihi: 1.2.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 15:56
Gül Gölge Saygı ve Murat Saygı boşanıyor

GÜNAYDIN - Bülent CANKURT

Son dönemde evli çiftlere bir haller oldu! Son birkaç ayda yaptığım mutsuz evlilik ve boşanma haberinin sayısını unuttum. İşte herkesi şoke edecek bir boşanma haberi daha!

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Gül Gölge Saygı ve Murat Saygı boşanıyor
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