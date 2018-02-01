'Sen Anlat Karadeniz' birinci oldu

atv ekranlarında ikinci bölümüyle ekrana gelen 'Sen Anlat Karadeniz' uzun süredir reytinglerde zirveye yerleşen Diriliş Ertuğrul'u tahtından etmeyi başardı. Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz, Çarşamba akşamına damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK O KONUŞULDU

Sen Anlat Karadeniz, tüm kişilerde %16,75 izlenme oranı ve %33,91 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Sen Anlat Karadeniz bölüm etiketi #senanlatkaradeniz, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine birinci sıradan girdi!

İŞTE MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlenip Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte yönettiği atv'nin yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu paylaşıyor. 'Sen Anlat Karadeniz' muhteşem oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Gözde Kansu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın da rol aldığı başarılı dizi daha ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vuran iddialı izleyiciden tam not almıştı.