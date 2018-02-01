‘Yolsuzluk yapmak için Orhan Gencebay’ı dışladınız!’

Ünlü besteci Burhan Bayar, "Arabesk, yoksulların duygularını sömürmekten başka bir şey değil. Arabesk yaptım, halkıma ihanet ettim" diyen Arif Sağ'a sert şekilde tepki gösterdi. Bayar; Arif Sağ'ın, başkanı olduğu MESAM'ı soyduğunu da iddia etti. Birçok klasikleşmiş arabesk parçada imzası bulunan Bayar; Sağ'ın halka değil, kendi ismine ihanet ettiğini savundu. İşte Bayar'ın açıklaması: "Arif Sağ 'Halkıma ihanet ettim, zamanında arabesk okudum, arabesk müzik topluma zarar veriyor' diye açıklamada bulundu. Arif Bey, sazın ve sesin hiçbir zaman bu müziğe uygun değildi. Ayrıca insanlar müzikle halkına ihanet edemez; müzik konusunda müsterih ol.

'NEŞET ERTAŞ'I KISKANDIN'

Hâlâ emekli maaşı aldığın TBMM'ye tek bir önerge vermeyip mücadele etmeyerek seni seçenlere ihanet ettin! Neşet Ertaş gibi bir deryayı kıskanarak, ona verilen ödüle tepki koyarak, Alevi bir ozana, sanata ihanet ettin! 2008 yılından bu yana yaptığın bilinçli hareketlere, MESAM'ın kasasını haksız, hırsız bestecilikle doldurup, müzikle, alakasız silikleri MESAM'a alıp eser sahibine, hakka ihanet ettin! MESAM seçimi var; yaşın gelmiş son viraja, ağır hastasın... Sadece Orhan Gencebay'ı karalamak için, bu müziği yapanları halka ihanet ediyor gibi göstermen senin kişiliğini açıkça gösteriyor. Sayın Arif Hocam; 17 yaşımdan beri sizi tanırım, binlerce albüm yaptık, yurt içinde yurt dışında sayısız konserler verdik. Sen böyle değildin. Etrafına her daim güçsüz, kullanacağın kişileri doldurarak sen kendini bitirdin. Adaletin yok oldu. Etrafına bir bak; sanatına, hayat felsefene uyan kaç kadeh arkadaşın var? Bana kalırsa sen halkına değil, Arif Sağ'a ihanet ettin." Bayar, devleti de göreve çağırdı: "Devletimiz MESAM'a el koysun. Arif Sağ ve ekibi MESAM'ı soyuyor. Orhan Gencebay da bu yüzden dışlandı."